Intermittent Fasting Tracker X — приложение для пользователей, которые стремяться улучшить здоровье и нормализовать вес с помощью системы интервального питания. Объединяет набор инструментов, который помогает отслеживать все ключевые показатели, влияющие на процесс голодания и общее самочувствие. Подходит для новичков и для опытных пользователей, которые придрживаются режима 16:8 и других вариантов интервального голодания. Программа помогает пользователю контролировать режим питания, поддерживать водный баланс, вести статистику изменений веса и отслеживать параметры тела. Все функции объединены в едином интерфейсе, что делает процесс наблюдения за прогрессом наглядным и удобным.

Пользователь получает возможность вести журнал веса, следить за потреблением воды, анализировать приёмы пищи и оценивать результаты с помощью графиков и диаграмм. Приложение также предлагает персонализированные рекомендации, основанные на выбранных целях и дает возможность адаптировать программу под особенности образа жизни. Встроенный таймер голодания помогает соблюдать интервалы приёма пищи и обеспечивает точный контроль времени. Для удобства предусмотрены готовые рецепты и рекомендации по рациону, которые помогают разнообразить питание и соблюдать баланс между приёмами пищи и периодами голода.

Основные возможности Intermittent Fasting Tracker X:

  • Дает возможность настраивать планы диеты в зависимости от цели (похудение, поддержание, набор массы).
  • Предлагает персонализированные рекомендации на основе стиля жизни и целей пользователя.
  • Содержит базу рецептов и советов по питанию, согласно выбранным целям.
  • Содержит таймер интервального голодания с напоминаниями.
  • Помогает отслеживать вес и визуализирует динамику изменений.
  • Контролирует ежедневное потребление воды для поддержания гидратации.
  • Учитывает приёмы пищи и анализирует состава рациона.
  • Предоставляет подробную статистику и диаграммы для оценки прогресса.
  • Рассчитывает индекс массы тела и мониторит параметры тела.
