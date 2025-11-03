Intermittent Fasting Tracker X для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Pulse Pro Apps
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.66 Мб
|СКАЧАТЬ
Intermittent Fasting Tracker X — приложение для пользователей, которые стремяться улучшить здоровье и нормализовать вес с помощью системы интервального питания. Объединяет набор инструментов, который помогает отслеживать все ключевые показатели, влияющие на процесс голодания и общее самочувствие. Подходит для новичков и для опытных пользователей, которые придрживаются режима 16:8 и других вариантов интервального голодания. Программа помогает пользователю контролировать режим питания, поддерживать водный баланс, вести статистику изменений веса и отслеживать параметры тела. Все функции объединены в едином интерфейсе, что делает процесс наблюдения за прогрессом наглядным и удобным.
Пользователь получает возможность вести журнал веса, следить за потреблением воды, анализировать приёмы пищи и оценивать результаты с помощью графиков и диаграмм. Приложение также предлагает персонализированные рекомендации, основанные на выбранных целях и дает возможность адаптировать программу под особенности образа жизни. Встроенный таймер голодания помогает соблюдать интервалы приёма пищи и обеспечивает точный контроль времени. Для удобства предусмотрены готовые рецепты и рекомендации по рациону, которые помогают разнообразить питание и соблюдать баланс между приёмами пищи и периодами голода.
Основные возможности Intermittent Fasting Tracker X:
- Дает возможность настраивать планы диеты в зависимости от цели (похудение, поддержание, набор массы).
- Предлагает персонализированные рекомендации на основе стиля жизни и целей пользователя.
- Содержит базу рецептов и советов по питанию, согласно выбранным целям.
- Содержит таймер интервального голодания с напоминаниями.
- Помогает отслеживать вес и визуализирует динамику изменений.
- Контролирует ежедневное потребление воды для поддержания гидратации.
- Учитывает приёмы пищи и анализирует состава рациона.
- Предоставляет подробную статистику и диаграммы для оценки прогресса.
- Рассчитывает индекс массы тела и мониторит параметры тела.
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...
MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...
Отзывы о программе Intermittent Fasting Tracker X
Admin
Отзывов о программе Intermittent Fasting Tracker X 1.2.13 пока нет, можете добавить...