Leg Workouts для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35.61 Мб
СКАЧАТЬ
Leg Workouts скриншот № 1
Leg Workouts скриншот № 2
Leg Workouts скриншот № 3
Leg Workouts скриншот № 4

Legs Workout — приложение для проведения коротких, но эффективных тренировок, направленных на развитие мышц ног и ягодиц. Помогает укрепить нижнюю часть тела, улучшить выносливость и тонус без посещения спортзала или использования дополнительного оборудования. Все упражнения выполняются с собственным весом тела и рассчитаны на пользователей с разным уровнем подготовки.

Программа предлагает персональные планы тренировок, составленные с учётом целей пользователя. Встроенные напоминания помогают поддерживать регулярность занятий, а система отслеживания прогресса позволяет контролировать результаты. Содержит тренировки разной сложности, в том числе короткие 7-минутные комплексы, что делает занятия удобными при ограниченном времени. А система рекомендаций и автоматической настройки интенсивности делает процесс тренировок безопасным и эффективным.

Основные возможности Legs Workout:

  • Предалагает короткие и интенсивные тренировки ног и ягодиц, различной сложности.
  • Тренировки, разработанные специально для мужчин и ориентированные на развитие силы и выносливости.
  • Разделяет упражнения по зонам воздействия: ноги, ягодицы, пресс, бедра, спина, кардио.
  • Составляет персонализированные планы тренировок в зависимости от уровня подготовки и целей.
  • Отсутствует необходимость в спортивном инвентаре, упражнения выполняются с собственным весом.
  • Напоминает о занятиях, что помогает поддерживать регулярность тренировок.
  • Использует трекер активности и прогресса, для оценки результатов тренировок.
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать MelBetMelBet 78 (24303)

Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...

скачать 1xBet1xBet 149 (25025)

1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...

скачать 888starz888starz 28 (24304)

Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...

скачать 1win1win 1.1

1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...

скачать MostBetMostBet 7.7.1

MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...

скачать MyScoreMyScore 3.13.1

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...

Отзывы о программе Leg Workouts

Admin

Отзывов о программе Leg Workouts 5.3.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв