Stepik: online courses — платформа для доступа к онлайн-курсам по различным учебным дисциплинам, включая программирование, математику, физику, биологию, биоинформатику и статистику. Представляет собой удобный способ изучения учебного материала, ориентирован на студентов, преподавателей и тех, кто заинтересован в самообразовании или расширении профессиональных знаний. Среди авторов курсов — как индивидуальные преподаватели, так и крупные образовательные учреждения и ИТ-компании, включая Академию Яндекса, Mail.ru Group, JetBrains, Samsung, ВШЭ, МФТИ и другие.

Приложение содержит теоретические видеолекции и практические задания, что помогает закрепить знания на практике. Пользователи могут загружать материалы для просмотра без подключения к Интернету, настраивать напоминания о занятиях и импортировать расписание дедлайнов в календарь устройства. Также можно общаться с другими участниками курсов через комментарии и обсуждения.

Список основных возможностей Stepik: online courses: