Stepik: online courses для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.220 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Stepik
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13.85 Мб
|СКАЧАТЬ
Stepik: online courses — платформа для доступа к онлайн-курсам по различным учебным дисциплинам, включая программирование, математику, физику, биологию, биоинформатику и статистику. Представляет собой удобный способ изучения учебного материала, ориентирован на студентов, преподавателей и тех, кто заинтересован в самообразовании или расширении профессиональных знаний. Среди авторов курсов — как индивидуальные преподаватели, так и крупные образовательные учреждения и ИТ-компании, включая Академию Яндекса, Mail.ru Group, JetBrains, Samsung, ВШЭ, МФТИ и другие.
Приложение содержит теоретические видеолекции и практические задания, что помогает закрепить знания на практике. Пользователи могут загружать материалы для просмотра без подключения к Интернету, настраивать напоминания о занятиях и импортировать расписание дедлайнов в календарь устройства. Также можно общаться с другими участниками курсов через комментарии и обсуждения.
Список основных возможностей Stepik: online courses:
- Онлайн-курсы по ИТ дисциплинам и естественным наукам.
- Видеолекции и практические задания.
- Возможность работы в офлайн-режиме.
- Напоминания и поддержка импорта в календарь.
- Возможность обсуждения и общения с преподавателями и другими пользователями.
- Структурированная подача материала с возможностью проверки знаний.
- Адаптация под мобильные устройства для удобного обучения в любом месте.
Лунтик. Учимся читать! - детское развивающее приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое поможет малышу в игровой форме научиться читать легко и просто...
Elevate - настоящая зарядка для ума для всех, кто изучает английский язык. Каждому...
Учим Английский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении английского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Страны мира – игра содержит описание 195 стран мира с такими подробностями, как флаг,...
Отличное приложение для Android, которое позволяет пользователю освоить навыки игры на...
Отзывы о программе Stepik: online courses
Admin
Отзывов о программе Stepik: online courses 1.220 пока нет, можете добавить...