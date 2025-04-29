Stepik: online courses для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.220 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13.85 Мб
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Stepik: online courses — платформа для доступа к онлайн-курсам по различным учебным дисциплинам, включая программирование, математику, физику, биологию, биоинформатику и статистику. Представляет собой удобный способ изучения учебного материала, ориентирован на студентов, преподавателей и тех, кто заинтересован в самообразовании или расширении профессиональных знаний. Среди авторов курсов — как индивидуальные преподаватели, так и крупные образовательные учреждения и ИТ-компании, включая Академию Яндекса, Mail.ru Group, JetBrains, Samsung, ВШЭ, МФТИ и другие.

Приложение содержит теоретические видеолекции и практические задания, что помогает закрепить знания на практике. Пользователи могут загружать материалы для просмотра без подключения к Интернету, настраивать напоминания о занятиях и импортировать расписание дедлайнов в календарь устройства. Также можно общаться с другими участниками курсов через комментарии и обсуждения.

Список основных возможностей Stepik: online courses:

  • Онлайн-курсы по ИТ дисциплинам и естественным наукам.
  • Видеолекции и практические задания.
  • Возможность работы в офлайн-режиме.
  • Напоминания и поддержка импорта в календарь.
  • Возможность обсуждения и общения с преподавателями и другими пользователями.
  • Структурированная подача материала с возможностью проверки знаний.
  • Адаптация под мобильные устройства для удобного обучения в любом месте.
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