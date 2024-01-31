Лунтик. Учимся читать! - детское развивающее приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое поможет малышу в игровой форме научиться читать легко и просто. Приложение рассчитано на детей от 1 до 7 лет. С помощью этого приложения ребенок научится читать с нуля, даже если он еще не знает букв. Бесплатная версия приложения включает 4 уровня, полная – 10 уровней, из которых первые 4 - работа со слогами и отдельными буквами, а следующие 6 посвящены слову.

Уровни выстроены по принципу возрастающей сложности. Если на первом мы только предъявляем ребенку слоги и отдельные буквы, то на последнем он уже самостоятельно складывает слова из букв, ориентируясь исключительно на свой фонетический слух. Остальные уровни последовательно, шаг за шагом, подводят малыша к достижению главной цели – умению читать.

Яркий дизайн и любимые герои привлекут внимание ребенка. Одновременно все обучающие экраны предельно лаконичны. Они не содержат лишних элементов, которые могли бы отвлечь малыша от занятий, а то и запутать. Чтобы ребенку было интереснее, обучающие задания перемежаются красочными мини-играми.