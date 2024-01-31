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Лунтик. Учимся читать! для Android

Описание
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Оценка: 2.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 221 | Статистика
Размер:26,15 Мб
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Лунтик. Учимся читать! скриншот № 1
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Лунтик. Учимся читать! скриншот № 3

Лунтик. Учимся читать! - детское развивающее приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое поможет малышу в игровой форме научиться читать легко и просто. Приложение рассчитано на детей от 1 до 7 лет. С помощью этого приложения ребенок научится читать с нуля, даже если он еще не знает букв. Бесплатная версия приложения включает 4 уровня, полная – 10 уровней, из которых первые 4 - работа со слогами и отдельными буквами, а следующие 6 посвящены слову.

Уровни выстроены по принципу возрастающей сложности. Если на первом мы только предъявляем ребенку слоги и отдельные буквы, то на последнем он уже самостоятельно складывает слова из букв, ориентируясь исключительно на свой фонетический слух. Остальные уровни последовательно, шаг за шагом, подводят малыша к достижению главной цели – умению читать.

Яркий дизайн и любимые герои привлекут внимание ребенка. Одновременно все обучающие экраны предельно лаконичны. Они не содержат лишних элементов, которые могли бы отвлечь малыша от занятий, а то и запутать. Чтобы ребенку было интереснее, обучающие задания перемежаются красочными мини-играми.

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