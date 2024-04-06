Simply Piano by JoyTunes для Android
|Оценка:
|2.29/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.24.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JoyTunes
|Категории:
|Обучающий софт - Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 899 | Статистика
|Размер:
|98,8 Мб
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Simply Piano by JoyTunes - отличное Android-приложение, предназначенное для обучения игре на фортепиано, которое подойдет как новичкам, так и профессионалам. Необходимо расположить свое мобильное устройство с запущенной программой возле пианино или синтезатора, и приложение сразу же распознает, что за мелодию вы играете. И благодаря этой обратной связи можно быстро научиться играть или же улучшить свои существующие навыки. Доступные курсы соответствуют 2 годам обучения фортепиано, а новые курсы постоянно добавляются.
Ключевые особенности приложения:
- Огромная библиотека всевозможных мелодий всех известных жанров.
- Наличие курсов для разных музыкальных вкусов и разных уровней игры на фортепиано.
- Возможность постепенно изучить основы - от чтения нот до игры обеими руками.
- Идеально подходит для всех возрастов, и не требует никаких предварительных знаний.
Бесплатное приложение для саморазвития, благодаря которому можно освоить навык...
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Отзывы о программе Simply Piano by JoyTunes
йцуке про Simply Piano by JoyTunes 3.3 для Android [12-10-2019]
А почему в статусе программы написано что она бесплатная? Там только первый урок бесплатный.
6 | 6 | Ответить
йцуке про Simply Piano by JoyTunes 3.3 для Android [12-10-2019]