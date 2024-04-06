Simply Piano by JoyTunes - отличное Android-приложение, предназначенное для обучения игре на фортепиано, которое подойдет как новичкам, так и профессионалам. Необходимо расположить свое мобильное устройство с запущенной программой возле пианино или синтезатора, и приложение сразу же распознает, что за мелодию вы играете. И благодаря этой обратной связи можно быстро научиться играть или же улучшить свои существующие навыки. Доступные курсы соответствуют 2 годам обучения фортепиано, а новые курсы постоянно добавляются.

Ключевые особенности приложения: