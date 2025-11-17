Learn Generative AI для Android
Learn Generative AI — обучающая платформа для освоения технологий искусственного интеллекта и генеративных моделей. Охватывает широкий спектр тем по современным ИИ-системам и предлагает структурированные уроки для пользователей с разным уровнем подготовки. Программа содержит базовые сведения об ИИ, знакомство с инструментами генеративных моделей и практические проекты, чтобы закрепить изученный материал.
Приложение ориентировано на тех, кто хочет разобраться в принципах работы интеллектуальных систем, научиться использовать популярные ИИ-инструменты и применять их в реальных задачах: создание текстов, изображений, автоматизации процессов и разработке чат-ботов. Обучающие модули дополнены тестами, практическими заданиями и механизмом отслеживания прогресса, что позволяет проверять и углублять знания. Learn Generative AI охватывает работу с сервисами ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, DALL-E, Midjourney и другими инструментами, востребованными в сфере генеративных технологий.
Основные возможности Learn Generative AI:
- Предоставляет актуальную информацию о новейших технологиях и инструментах в сфере ИИ.
- Помогает в изучении основ ИИ и генеративных моделей с помощью последовательных уроков.
- Дает возможность поработать с инструментами ИИ: ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity.
- Предлагает выполнение практических проектов, связанных с реальными сценариями применения ИИ.
- Дает возможность получить сертификаты после прохождения модулей и успешного выполнения тестов.
- Обучает созданию изображений с помощью генераторов DALL-E и Midjourney.
- Учит разрабативать чат-боты и ИИ-агенты для автоматизации различных процессов.
- Помогает использовать ИИ для оптимизации программирования и повышения продуктивности.
