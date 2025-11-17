Learn Generative AI — обучающая платформа для освоения технологий искусственного интеллекта и генеративных моделей. Охватывает широкий спектр тем по современным ИИ-системам и предлагает структурированные уроки для пользователей с разным уровнем подготовки. Программа содержит базовые сведения об ИИ, знакомство с инструментами генеративных моделей и практические проекты, чтобы закрепить изученный материал.

Приложение ориентировано на тех, кто хочет разобраться в принципах работы интеллектуальных систем, научиться использовать популярные ИИ-инструменты и применять их в реальных задачах: создание текстов, изображений, автоматизации процессов и разработке чат-ботов. Обучающие модули дополнены тестами, практическими заданиями и механизмом отслеживания прогресса, что позволяет проверять и углублять знания. Learn Generative AI охватывает работу с сервисами ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, DALL-E, Midjourney и другими инструментами, востребованными в сфере генеративных технологий.

Основные возможности Learn Generative AI: