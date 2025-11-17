Learn Generative AI для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:genAI_1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.55 Мб
СКАЧАТЬ
Learn Generative AI скриншот № 1
Learn Generative AI скриншот № 2
Learn Generative AI скриншот № 3
Learn Generative AI скриншот № 4

Learn Generative AI — обучающая платформа для освоения технологий искусственного интеллекта и генеративных моделей. Охватывает широкий спектр тем по современным ИИ-системам и предлагает структурированные уроки для пользователей с разным уровнем подготовки. Программа содержит базовые сведения об ИИ, знакомство с инструментами генеративных моделей и практические проекты, чтобы закрепить изученный материал.

Приложение ориентировано на тех, кто хочет разобраться в принципах работы интеллектуальных систем, научиться использовать популярные ИИ-инструменты и применять их в реальных задачах: создание текстов, изображений, автоматизации процессов и разработке чат-ботов. Обучающие модули дополнены тестами, практическими заданиями и механизмом отслеживания прогресса, что позволяет проверять и углублять знания. Learn Generative AI охватывает работу с сервисами ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, DALL-E, Midjourney и другими инструментами, востребованными в сфере генеративных технологий.

Основные возможности Learn Generative AI:

  • Предоставляет актуальную информацию о новейших технологиях и инструментах в сфере ИИ.
  • Помогает в изучении основ ИИ и генеративных моделей с помощью последовательных уроков.
  • Дает возможность поработать с инструментами ИИ: ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity.
  • Предлагает выполнение практических проектов, связанных с реальными сценариями применения ИИ.
  • Дает возможность получить сертификаты после прохождения модулей и успешного выполнения тестов.
  • Обучает созданию изображений с помощью генераторов DALL-E и Midjourney.
  • Учит разрабативать чат-боты и ИИ-агенты для автоматизации различных процессов.
  • Помогает использовать ИИ для оптимизации программирования и повышения продуктивности.
ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать DuoCardsDuoCards 1.16.2

Мощное Android-приложение для изучения иностранных языков. Приложение для изучения языка...

скачать Английский язык за 7 уроковАнглийский язык за 7 уроков 3.4.1

Английский язык за 7 уроков - курс для начинающих по изучению английского языка, с помощью...

скачать Официальные Тесты ПДД УкраиныОфициальные Тесты ПДД Украины 1.7.3.4

Надежный помощник в подготовке к теоретическому экзамену по правилам дорожного движения...

скачать Flashcards WorldFlashcards World 2.616

Приложение для Android, которое позволяет с легкостью создавать карточки и использовать...

скачать Учим HTMLУчим HTML 5.8.2

Учим HTML - бесплатное мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее...

скачать Duolingo ABCDuolingo ABC 1.10.1

Программа предлагает увлекательный способ для вашего ребенка научиться читать и писать...

Отзывы о программе Learn Generative AI

Admin

Отзывов о программе Learn Generative AI genAI_1.1.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв