Hip Hop Dance Workout для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.2
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:68.27 Мб
СКАЧАТЬ
Hip Hop Dance Workout скриншот № 1
Hip Hop Dance Workout скриншот № 2
Hip Hop Dance Workout скриншот № 3
Hip Hop Dance Workout скриншот № 4

Hip Hop Dance Workout — приложение для тех, кто хочет освоить основы хип-хоп танцев и использовать танцевальные тренировки для улучшения физической формы. Основной упор в тренировках сделан на оздоровительный эффект танцев и постепенное обучение ключевым элементам хип-хопа пользователей с разным уровенем подготовки. Есть занятия для детей, комплексы в стиле old school и универсальные программы для мужчин и женщин. Отдельный блок упражнений ориентирован на кардио-нагрузку и снижение веса. Все элементы тренировки разработаны при участии фитнес-инструкторов, что делает упражнения понятными и безопасными для занятий дома.

Программа предлагает разнообразные тренировочные модули в трех классических направления: Breaking, Popping и Locking. Каждый раздел содержит пошаговые упражнения с 3D-моделями, что помогает изучать движения и повторять их с нужной техникой. Модули можно использовать для поддержания активности, повышения гибкости, развития координации и укрепления мышц. Тренировки помогут улучшить общее состояние здоровья, следить за прогрессом и формировать устойчивый тренировочный режим.

Основные возможности Hip Hop Dance Workout:

  • Содержит библиотека из более чем 60 танцевальных упражнений разного уровня сложности.
  • Содержит занятия для детей, программы старой школы и комплексы для сжигания калорий и снижения веса.
  • Содержит танцевальные упражнения для общего укрепления тела и развития гибкости.
  • Реализует автоматическое отслеживание прогресса и ежедневные напоминания о тренировках.
  • Предлагает подробные 3D-видеоруководства для изучения всех движений.
  • Дает возможность выбрать готовые тренировочные планы на 8 недель.
