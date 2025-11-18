Hip Hop Dance Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hazard Studio
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|68.27 Мб
|СКАЧАТЬ
Hip Hop Dance Workout — приложение для тех, кто хочет освоить основы хип-хоп танцев и использовать танцевальные тренировки для улучшения физической формы. Основной упор в тренировках сделан на оздоровительный эффект танцев и постепенное обучение ключевым элементам хип-хопа пользователей с разным уровенем подготовки. Есть занятия для детей, комплексы в стиле old school и универсальные программы для мужчин и женщин. Отдельный блок упражнений ориентирован на кардио-нагрузку и снижение веса. Все элементы тренировки разработаны при участии фитнес-инструкторов, что делает упражнения понятными и безопасными для занятий дома.
Программа предлагает разнообразные тренировочные модули в трех классических направления: Breaking, Popping и Locking. Каждый раздел содержит пошаговые упражнения с 3D-моделями, что помогает изучать движения и повторять их с нужной техникой. Модули можно использовать для поддержания активности, повышения гибкости, развития координации и укрепления мышц. Тренировки помогут улучшить общее состояние здоровья, следить за прогрессом и формировать устойчивый тренировочный режим.
Основные возможности Hip Hop Dance Workout:
- Содержит библиотека из более чем 60 танцевальных упражнений разного уровня сложности.
- Содержит занятия для детей, программы старой школы и комплексы для сжигания калорий и снижения веса.
- Содержит танцевальные упражнения для общего укрепления тела и развития гибкости.
- Реализует автоматическое отслеживание прогресса и ежедневные напоминания о тренировках.
- Предлагает подробные 3D-видеоруководства для изучения всех движений.
- Дает возможность выбрать готовые тренировочные планы на 8 недель.
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...
BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....
Отзывы о программе Hip Hop Dance Workout
Admin
Отзывов о программе Hip Hop Dance Workout 2.0.2 пока нет, можете добавить...