Home Workout App для Android
Home Workout App — приложение для выполнения полноценных тренировок без использования дополнительного оборудования. Будет полезно пользователям, которые хотят поддержать физическую форму, развить силу, улучшить рельеф или работать над снижением веса в домашних условиях. Все упражнения основаны на работе с собственным весом, что делает приложение универсальным и доступным для занятий в любом месте. Дополнительным преимуществом является наличие готовых планов нагрузок, что помогает соблюдать дисциплину, а также видеть динамику улучшений по мере прохождения курса.
В базе собраны комплексные программы для различных групп мышц: пресс, грудь, руки, ноги и ягодицы. Тренировки структурированы таким образом, чтобы их можно было выполнять с любым уровнем подготовки: от начинающего до продвинутого. Каждая серия упражнений сопровождается видеоматериалами и голосовыми подсказками, которые помогают выполнять движения корректно и безопасно. Также используется система отслеживания прогресса: в календаре можно фиксировать завершённые занятия и контролировать регулярность тренировок.
Основные возможности Home Workout App:
- Предлагает комплексы упражнений для всех основных групп мышц без использования спортинвентаря.
- Разпределяет упражнения по конкретным группам мышц: руки, ноги, грудь, пресс, ягодицы.
- Дает возможность выбирать уровень сложности: начальный, средний или продвинутый.
- Использует календарь для фиксации пройденных тренировок и сбора статистики.
- Содержит короткие тренировки продолжительностью от 5 до 30 минут.
- Все упражнения подкреплены идеодемонстрациями и голосовые подсказки.
Приложение для выполнения упражнений с собственным весом без использования...
