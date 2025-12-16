Impart — приложение для локальной организации и управления большими коллекциями изображений и художественных работ. Помогает поддерживать порядок в фотобиблиотеках без облачных сервисов и онлайн-функций. Impart работает полностью в автономном режиме и предоставляет инструменты для ручного тегирования, группировки и структурирования изображений независимо от размера коллекции. Пользователи могут создавать собственные группы тегов, наполнять их ключевыми словами и присваивать эти теги отдельным изображениям или сразу нескольким файлам.

Impart не использует ИИ и не требует подключения к интернету, что делает процесс организации полностью контролируемым. Все ключевые слова и структура библиотеки задаются вручную, что позволяет гибко адаптировать систему под конкретные задачи. Дополнительно предусмотрены инструменты группировки связанных изображений и автоматическое назначение тегов при добавлении новых каталогов, что значительно ускоряет первичную настройку больших архивов.

Список основных возможностей Impart: