Impart для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Каталогизаторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:105.52 Мб
СКАЧАТЬ
Impart скриншот № 1
Impart скриншот № 2
Impart скриншот № 3
Impart скриншот № 4

Impart — приложение для локальной организации и управления большими коллекциями изображений и художественных работ. Помогает поддерживать порядок в фотобиблиотеках без облачных сервисов и онлайн-функций. Impart работает полностью в автономном режиме и предоставляет инструменты для ручного тегирования, группировки и структурирования изображений независимо от размера коллекции. Пользователи могут создавать собственные группы тегов, наполнять их ключевыми словами и присваивать эти теги отдельным изображениям или сразу нескольким файлам. 

Impart не использует ИИ и не требует подключения к интернету, что делает процесс организации полностью контролируемым. Все ключевые слова и структура библиотеки задаются вручную, что позволяет гибко адаптировать систему под конкретные задачи. Дополнительно предусмотрены инструменты группировки связанных изображений и автоматическое назначение тегов при добавлении новых каталогов, что значительно ускоряет первичную настройку больших архивов.

Список основных возможностей Impart:

  • Обеспечивает ручное создание и управление тегами и группами тегов.
  • Поддерживает массовое тегирование нескольких изображений одновременно.
  • Позволяет назначать нескольких тегов одному файлу для точной классификации.
  • Использует группировку изображений с помощью функции Photo Stacks.
  • Применяет автоматическое тегирование при добавлении новых каталогов.
  • Предлагает скрытие отдельных изображений и приватные теги.
  • Гарантирует полностью автономная работа без онлайн-сервисов.
ТОП-сегодня раздела "Каталогизаторы"
 

скачать MediaMonkeyMediaMonkey 2024.0.0.3082

MediaMonkey - мощнейшее приложение для упорядочивания и организации коллекций видео- и аудиофайлов...

скачать Моя домашняя библиотекаМоя домашняя библиотека 2014/12.003

Моя домашняя библиотека предназначена для ведения учёта каталога книг и периодических...

скачать Учет компьютеровУчет компьютеров 2.863

Учет компьютеров - Программа предназначена для учета компьютеров, оргтехники, телефонов и...

скачать A.DOC Архив-документыA.DOC Архив-документы 2.0.7

Программа A.DOC позволяет систематизировать работу с документами при помощи использования...

скачать CD CollectionCD Collection 2.21 build 417

Программа CD Collection предназначена для того, чтобы помочь пользователю организовывать и...

скачать Helium Music ManagerHelium Music Manager 17.4.545

Helium Music Manager - многофункциональный музыкальный менеджер, облегчающий систематизацию...

Отзывы о программе Impart

Admin

Отзывов о программе Impart 1.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв