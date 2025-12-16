Impart для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
1.2.0
|Обновлено:
|ОС:
Windows 11, 10
|Интерфейс:
Английский
|Разработчик:
Arastryx
|Категория:
Каталогизаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|105.52 Мб
Impart — приложение для локальной организации и управления большими коллекциями изображений и художественных работ. Помогает поддерживать порядок в фотобиблиотеках без облачных сервисов и онлайн-функций. Impart работает полностью в автономном режиме и предоставляет инструменты для ручного тегирования, группировки и структурирования изображений независимо от размера коллекции. Пользователи могут создавать собственные группы тегов, наполнять их ключевыми словами и присваивать эти теги отдельным изображениям или сразу нескольким файлам.
Impart не использует ИИ и не требует подключения к интернету, что делает процесс организации полностью контролируемым. Все ключевые слова и структура библиотеки задаются вручную, что позволяет гибко адаптировать систему под конкретные задачи. Дополнительно предусмотрены инструменты группировки связанных изображений и автоматическое назначение тегов при добавлении новых каталогов, что значительно ускоряет первичную настройку больших архивов.
Список основных возможностей Impart:
- Обеспечивает ручное создание и управление тегами и группами тегов.
- Поддерживает массовое тегирование нескольких изображений одновременно.
- Позволяет назначать нескольких тегов одному файлу для точной классификации.
- Использует группировку изображений с помощью функции Photo Stacks.
- Применяет автоматическое тегирование при добавлении новых каталогов.
- Предлагает скрытие отдельных изображений и приватные теги.
- Гарантирует полностью автономная работа без онлайн-сервисов.
