Simply Learn Languages — приложение для изучения иностранных языков, ориентированное на практическое освоение слов и устойчивых фраз, которые могут понадобиться в реальных ситуациях. Предназначено для пользователей, которым важно быстро получить базовые языковые навыки для путешествий, повседневного общения или расширения словарного запаса. Поддерживает 50 языков, в том числе распространённые европейские, азиатские и восточные языки. Программу можно использовать как разговорник во время поездок, чтобы быстро находить нужные фразы для общения в транспорте, кафе, отелях или в экстренных ситуациях.

Обучение в Simply Learn Languages построено на использовании готовых фраз, словарных карточек и аудиозаписей, выполненных носителями языка. Все выражения представлены в оригинальном написании и фонетической транскрипции, что упрощает восприятие и запоминание материала. Пользователь может прослушивать произношение, повторять слова в удобном темпе и сохранять нужные выражения для дальнейшего использования. Встроенная система интервального повторения помогает закреплять изученный материал и постепенно расширять словарный запас.

Список основных возможностей Simply Learn Languages: