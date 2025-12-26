Simply Learn Languages для Android
Simply Learn Languages — приложение для изучения иностранных языков, ориентированное на практическое освоение слов и устойчивых фраз, которые могут понадобиться в реальных ситуациях. Предназначено для пользователей, которым важно быстро получить базовые языковые навыки для путешествий, повседневного общения или расширения словарного запаса. Поддерживает 50 языков, в том числе распространённые европейские, азиатские и восточные языки. Программу можно использовать как разговорник во время поездок, чтобы быстро находить нужные фразы для общения в транспорте, кафе, отелях или в экстренных ситуациях.
Обучение в Simply Learn Languages построено на использовании готовых фраз, словарных карточек и аудиозаписей, выполненных носителями языка. Все выражения представлены в оригинальном написании и фонетической транскрипции, что упрощает восприятие и запоминание материала. Пользователь может прослушивать произношение, повторять слова в удобном темпе и сохранять нужные выражения для дальнейшего использования. Встроенная система интервального повторения помогает закреплять изученный материал и постепенно расширять словарный запас.
Список основных возможностей Simply Learn Languages:
- Поддерживает 50 языков и содержит базу из 10 000 слов и разговорных фраз.
- Предлагает аудиозаписи, выполненные носителями языка, а также слова в оригинальном виде и фонетической транскрипции.
- Использует карточки для запоминания слов и систему интервального повторения для закрепления материала.
- Содержит языковые тесты и викторины для самопроверки и отслеживает прогресс обучения.
- Позволяет сохранять избранные слова или фразы и использовать быстрый поиск по словарю и категориям.
- Предоставляет воспроизведение аудио с замедленной скоростью.
- Предполагает использование приложения в режиме разговорника для путешествий
