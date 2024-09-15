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Полиглот. Английские слова для Android

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 693 | Статистика
Размер:2.38 Мб
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Полиглот. Английские слова - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет эффективно изучать английские слова в контексте предложений. Пользователю предлагается слово на русском языке и предложение с этим словом, после чего необходимо ответить, как данное слово в текущем контексте должно быть переведено на английский язык.

Требуется ОС 2.2 и выше.

Что нового в Полиглот. Английские слова 2.30?
  • optimized for Android 14
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