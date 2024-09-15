Полиглот. Английские слова для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Axidep
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 693 | Статистика
|Размер:
|2.38 Мб
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Полиглот. Английские слова - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет эффективно изучать английские слова в контексте предложений. Пользователю предлагается слово на русском языке и предложение с этим словом, после чего необходимо ответить, как данное слово в текущем контексте должно быть переведено на английский язык.
Требуется ОС 2.2 и выше.
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