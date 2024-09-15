Полиглот. Английские слова - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет эффективно изучать английские слова в контексте предложений. Пользователю предлагается слово на русском языке и предложение с этим словом, после чего необходимо ответить, как данное слово в текущем контексте должно быть переведено на английский язык.

Требуется ОС 2.2 и выше.