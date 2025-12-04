Программы для Android » Образование » Языки » English Idioms & Slangs 1.9.41

English Idioms & Slangs — приложение для изучения английских идиом, устойчивых выражений и полезных фраз. Помогает расширять словарный запас и улучшать понимание разговорной английской речи. Приложение подходит как для самостоятельного обучения, так и для подготовки к различным экзаменам, где важны знание лексики и понимание контекста. Программа предоставляет структурированный материал и инструменты, который позволяет закреплять слова в удобном формате.

Интерактивные карточки содержат выражения, примеры использования и аудиопроизношение. Такой подход делает процесс обучения последовательным и понятным, а также упрощает запоминание сложных словосочетаний. Пользователь может отслеживать личный прогресс, возвращаться к пройденным материалам и продолжать обучение с нужного раздела. Приложение доступно в автономном режиме, что позволяет использовать его в любое время без подключения к Интернету.

Основные возможности English Idioms & Slangs:

  • Содержит каталог из более чем 1300 идиом и устойчивых выражений.
  • Использует интерактивные карточки с определениями, переводами, примерами и произношением.
  • Предлагает алгоритм Smart Round для формирования персонализированных подборок.
  • Предоставляет аудиоуроки с возможностью последовательного прослушивания материала.
  • Использует систему тестов для проверки знаний и контроля прогресса.
  • Собирает статистику с отображением результатов по урокам и категориям.
  • Обеспечивает полный офлайн-доступ ко всем разделам без подкдючения к сети.
