English Idioms & Slangs — приложение для изучения английских идиом, устойчивых выражений и полезных фраз. Помогает расширять словарный запас и улучшать понимание разговорной английской речи. Приложение подходит как для самостоятельного обучения, так и для подготовки к различным экзаменам, где важны знание лексики и понимание контекста. Программа предоставляет структурированный материал и инструменты, который позволяет закреплять слова в удобном формате.
Интерактивные карточки содержат выражения, примеры использования и аудиопроизношение. Такой подход делает процесс обучения последовательным и понятным, а также упрощает запоминание сложных словосочетаний. Пользователь может отслеживать личный прогресс, возвращаться к пройденным материалам и продолжать обучение с нужного раздела. Приложение доступно в автономном режиме, что позволяет использовать его в любое время без подключения к Интернету.
Основные возможности English Idioms & Slangs:
- Содержит каталог из более чем 1300 идиом и устойчивых выражений.
- Использует интерактивные карточки с определениями, переводами, примерами и произношением.
- Предлагает алгоритм Smart Round для формирования персонализированных подборок.
- Предоставляет аудиоуроки с возможностью последовательного прослушивания материала.
- Использует систему тестов для проверки знаний и контроля прогресса.
- Собирает статистику с отображением результатов по урокам и категориям.
- Обеспечивает полный офлайн-доступ ко всем разделам без подкдючения к сети.
