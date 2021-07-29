Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Выучите Арабскую лексику 3.1.0

Выучите Арабскую лексику для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 835 | Статистика
Размер:16,5 Мб
СКАЧАТЬ
Выучите Арабскую лексику скриншот № 1
Выучите Арабскую лексику скриншот № 2
Выучите Арабскую лексику скриншот № 3
Выучите Арабскую лексику скриншот № 4

Выучите Арабскую лексику - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро выучить наиболее употребляемые слова и фразы арабского языка, что будет полезно всем пользователям планирующим зарубежную поездку.

В начале предлагается выбрать наиболее подходящий курс обучения: начальный, базовый, ниже среднего, выше среднего и продвинутый, которые отличаются количеством включенного материала. Кроме этого этого предлагаются к изучению фразы наиболее часто употребляемые на свидании, в бизнесе, для путешествий, тематические курсы и многое другое.

Каждый урок состоит из 14 слов или фраз, причем сначала все слова отображаются в режиме продвинутого изучения, после чего осуществляется проверка пройденного материала в режиме викторины. Присутствуют опции позволяющие вручную внести в персональный список уже изученные пользователем слова. В настройках имеется возможность конфигурировать процесс обучения адаптируя скорость прохождения изучаемого материала и др.

ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Английские диалоги CanTalkАнглийские диалоги CanTalk 1.7.1

Бесплатное обучающее приложение для мобильных Android-устройств, которое позволяет...

скачать Абсолютный СлухАбсолютный Слух 3.8.52

Ваш персональный учитель и проводник в прекрасный мир музыки. Доступны наборы упражнений...

скачать Три кота. Развивающие игрыТри кота. Развивающие игры 3.9

Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные...

скачать Выучите Итальянскую лексикуВыучите Итальянскую лексику 3.1.0

Выучите Итальянскую лексику - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать Учим немецкие слова и диалогиУчим немецкие слова и диалоги 4.03

Бесплатное Android-приложение, которое позволяет быстро выучить слова на немецком/русском...

скачать Learn C#Learn C# 1.3.1

Learn C# - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее...

Отзывы о программе Выучите Арабскую лексику

Admin

Отзывов о программе Выучите Арабскую лексику 3.1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв