FitAI — приложение для планирования тренировок на базе алгоритмов ИИ. Помогает системно подходить к тренировкам, отслеживать прогресс и составлять персонализированные планы занятий в зависимости от целей. FitAI можно использовать для домашних тренировок или для занятий в тренажёрном зале. AI-тренер отвечает на вопросы, связанные с тренировками, и помогает адаптировать планы.

Программа формирует индивидуальные программы тренировок для снижения веса, набора мышечной массы, развития силы или поддержки общей физической формы. При составлении планов учитываются исходные данные пользователя, предпочтительные типы тренировок и наличие спортивного инвентаря.

Пользователь может фиксировать подходы, количество повторений, рабочие веса и длительность занятий. На основе этих данных формируется наглядная статистика для анализа динамики результатов и корректировки плана. Дополнительно приложение поддерживает работу с умными часами на базе Wear OS, обеспечивает синхронизацию данных, контроль пульса и управление тренировкой прямо с запястья.

Список основных возможностей FitAI: