OnTheSnow Ski & Snow Report — приложение с актуальной информацией о снежных условиях и состоянии горнолыжных курортов по всему миру. Позволяет отслеживать состояние более чем 2000 горнолыжных зон, сравнивать курорты между собой и получать оперативные обновления о снегопадах. Можно добавлять интересующие курорты в список избранных, просматривать статистику осадков, историю снежного покрова и текущие условия катания.
Вся информация отображается с учётом регионов, стран, штатов или популярных ски-пассов, что упрощает планирование поездок. Данные со встроенных веб-камер дает возможность оценить обстановку на трассах в реальном времени. Дополнительно доступен прогноз погоды с детализацией по дням и регионам. Настраиваемые уведомления помогают следить за выпадением свежего снега на выбранных курортах, чтобы выбрать оптимальное время для катания.
Список основных возможностей OnTheSnow Ski & Snow Report:
- Помогает отслеживать снежные условия на 2000 горнолыжных курортах.
- Позволяет добавлять курорты в список избранных и сравнивать их.
- Предоставляет актуальные отчёты о количестве снега и состоянии трасс.
- Отображает прогноз погоды с региональной и курортной детализацией.
- Дает возможность просмотреть онлайн-веб-камеры с горнолыжных склонов.
- Содержит фотографии и отчёты от пользователей с мест катания.
- Поддерживает уведомления о выпадении нового снега на выбранных курортах.
- Содержит статистику курортов, историю снежного покрова и карты трасс.
