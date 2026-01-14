Программы для Android » Хобби, увлечения » Спорт » OnTheSnow Ski & Snow Report 10.4.21

OnTheSnow Ski & Snow Report для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.4.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43.77 Мб
OnTheSnow Ski & Snow Report скриншот № 1
OnTheSnow Ski & Snow Report скриншот № 2
OnTheSnow Ski & Snow Report скриншот № 3
OnTheSnow Ski & Snow Report скриншот № 4

OnTheSnow Ski & Snow Report — приложение с актуальной информацией о снежных условиях и состоянии горнолыжных курортов по всему миру. Позволяет отслеживать состояние более чем 2000 горнолыжных зон, сравнивать курорты между собой и получать оперативные обновления о снегопадах. Можно добавлять интересующие курорты в список избранных, просматривать статистику осадков, историю снежного покрова и текущие условия катания.

Вся информация отображается с учётом регионов, стран, штатов или популярных ски-пассов, что упрощает планирование поездок. Данные со встроенных веб-камер дает возможность оценить обстановку на трассах в реальном времени. Дополнительно доступен прогноз погоды с детализацией по дням и регионам. Настраиваемые уведомления помогают следить за выпадением свежего снега на выбранных курортах, чтобы выбрать оптимальное время для катания.

Список основных возможностей OnTheSnow Ski & Snow Report:

  • Помогает отслеживать снежные условия на 2000 горнолыжных курортах.
  • Позволяет добавлять курорты в список избранных и сравнивать их.
  • Предоставляет актуальные отчёты о количестве снега и состоянии трасс.
  • Отображает прогноз погоды с региональной и курортной детализацией.
  • Дает возможность просмотреть онлайн-веб-камеры с горнолыжных склонов.
  • Содержит фотографии и отчёты от пользователей с мест катания.
  • Поддерживает уведомления о выпадении нового снега на выбранных курортах.
  • Содержит статистику курортов, историю снежного покрова и карты трасс.
