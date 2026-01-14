OnTheSnow Ski & Snow Report — приложение с актуальной информацией о снежных условиях и состоянии горнолыжных курортов по всему миру. Позволяет отслеживать состояние более чем 2000 горнолыжных зон, сравнивать курорты между собой и получать оперативные обновления о снегопадах. Можно добавлять интересующие курорты в список избранных, просматривать статистику осадков, историю снежного покрова и текущие условия катания.

Вся информация отображается с учётом регионов, стран, штатов или популярных ски-пассов, что упрощает планирование поездок. Данные со встроенных веб-камер дает возможность оценить обстановку на трассах в реальном времени. Дополнительно доступен прогноз погоды с детализацией по дням и регионам. Настраиваемые уведомления помогают следить за выпадением свежего снега на выбранных курортах, чтобы выбрать оптимальное время для катания.

Список основных возможностей OnTheSnow Ski & Snow Report: