Коктейли для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.56 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 219 | Статистика
Размер:31.91 Мб
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Коктейли скриншот № 1
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Коктейли скриншот № 3
Коктейли скриншот № 4

150 лучших коктейлей в одном приложении. Коктейли - программа для Android для начинающих барменов.

  • Каждый коктейль имеет фото и рецепт
  • Каждый ингредиент имеет описание
  • Понравившиеся коктейли можно добавлять в избранное

Требуемые разрешения:

  • Доступ к информации на карте памяти - необходим для создания базы данных коктейлей.
  • Сетевые коммуникации: полный доступ к интернету - необходим для рекламного баннера.
  • Просмотр состояния сети - необходим для того, чтобы НЕ показывать рекламный баннер, если нет соединения с сетью.
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Отзывы о программе Коктейли

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