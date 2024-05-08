Коктейли для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.56 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alexander P.
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 219 | Статистика
|Размер:
|31.91 Мб
|СКАЧАТЬ
150 лучших коктейлей в одном приложении. Коктейли - программа для Android для начинающих барменов.
- Каждый коктейль имеет фото и рецепт
- Каждый ингредиент имеет описание
- Понравившиеся коктейли можно добавлять в избранное
Требуемые разрешения:
- Доступ к информации на карте памяти - необходим для создания базы данных коктейлей.
- Сетевые коммуникации: полный доступ к интернету - необходим для рекламного баннера.
- Просмотр состояния сети - необходим для того, чтобы НЕ показывать рекламный баннер, если нет соединения с сетью.
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Отзывы о программе Коктейли
Admin
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