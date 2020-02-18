McDonalds для Android

McDonalds 2.4.5 для Android

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Описание McDonalds 2.4.5 для AndroidОписание   Скачать McDonalds 2.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (31,54 Мб) Скриншоты McDonalds 2.4.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика McDonalds 2.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о McDonalds 2.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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McDonalds - официальное приложение популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's, в котором пользователь всегда найдет регулярно обновляемые спецпредложения.

Имеется рубрика новостей, которая позволяет всегда быть в курсе всего, чтобы может быть интересным для вас в ближайшем к ресторане McDonald's, а также позволяет найти много информации об акциях и разнообразных активностях.

В рубрике питания предоставлена информация о доступном меню, пищевая и энергетическая информация по всем блюдам, начиная от Биг Мака до соуса.

Присутствует поиск ресторанов, в настройках которого можно указать режим работы и др. особенности, после чего вам будет проложен до него путь, где бы вы ни находились.

McDonalds
McDonalds
McDonalds
McDonalds
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе McDonalds

Admin

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