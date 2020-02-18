McDonalds - официальное приложение популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's, в котором пользователь всегда найдет регулярно обновляемые спецпредложения.

Имеется рубрика новостей, которая позволяет всегда быть в курсе всего, чтобы может быть интересным для вас в ближайшем к ресторане McDonald's, а также позволяет найти много информации об акциях и разнообразных активностях.

В рубрике питания предоставлена информация о доступном меню, пищевая и энергетическая информация по всем блюдам, начиная от Биг Мака до соуса.

Присутствует поиск ресторанов, в настройках которого можно указать режим работы и др. особенности, после чего вам будет проложен до него путь, где бы вы ни находились.