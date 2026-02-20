JustFit - Lazy Workout для Android

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Размер:42.97 Мб
JustFit - Lazy Workout скриншот № 1
JustFit - Lazy Workout скриншот № 2
JustFit - Lazy Workout скриншот № 3
JustFit - Lazy Workout скриншот № 4

JustFit — приложение для самостоятельных тренировок, помогает поддерживать физическую форму, снизить вес и укрепить мышцы без посещения зала и использования специального оборудования. Предлагает структурированные планы занятий, основанные на базовых принципах фитнеса и пилатеса, что позволяет выполнять упражнения в домашних условиях и постепенно повышать уровень нагрузки.

Содержит тренировочные курсы разной продолжительности и пошаговые программы, рассчитанные на несколько недель. Каждый набор упражнений содержит пояснения по технике выполнения, что помогает контролировать положение тела, снижает риск ошибок и делает занятия более доступными. JustFit дает возможность адаптировать тренировки под индивидуальные цели: развитие общей выносливости, работа с отдельными группами мышц, укрепление корпуса или формирование регулярной физической активности. Встроенная система отслеживания помогает контролировать динамику тренировок дома, в поездках или в любом месте, где есть немного свободного пространства.

Список основных возможностей JustFit:

  • Предлагает персонализированные планы тренировок с учетом уровня подготовки и целей.
  • Содержит программы занятий без оборудования, предназначенные для домашних условий.
  • Отслеживает ежедневную активность и прогресс выполнения программы.
  • Пошаговые инструкции и рекомендации по выполнению упражнений.
  • Тренировки для разных уровней подготовки — от начального до продвинутого.
  • Фокус на отдельных зонах тела с возможностью выбора нужного направления занятий.
  • Гибкий формат занятий, позволяющий тренироваться в удобное время и в любом месте.
