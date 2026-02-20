JustFit - Lazy Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ENERJOY PTE. LTD.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42.97 Мб
|СКАЧАТЬ
JustFit — приложение для самостоятельных тренировок, помогает поддерживать физическую форму, снизить вес и укрепить мышцы без посещения зала и использования специального оборудования. Предлагает структурированные планы занятий, основанные на базовых принципах фитнеса и пилатеса, что позволяет выполнять упражнения в домашних условиях и постепенно повышать уровень нагрузки.
Содержит тренировочные курсы разной продолжительности и пошаговые программы, рассчитанные на несколько недель. Каждый набор упражнений содержит пояснения по технике выполнения, что помогает контролировать положение тела, снижает риск ошибок и делает занятия более доступными. JustFit дает возможность адаптировать тренировки под индивидуальные цели: развитие общей выносливости, работа с отдельными группами мышц, укрепление корпуса или формирование регулярной физической активности. Встроенная система отслеживания помогает контролировать динамику тренировок дома, в поездках или в любом месте, где есть немного свободного пространства.
Список основных возможностей JustFit:
- Предлагает персонализированные планы тренировок с учетом уровня подготовки и целей.
- Содержит программы занятий без оборудования, предназначенные для домашних условий.
- Отслеживает ежедневную активность и прогресс выполнения программы.
- Пошаговые инструкции и рекомендации по выполнению упражнений.
- Тренировки для разных уровней подготовки — от начального до продвинутого.
- Фокус на отдельных зонах тела с возможностью выбора нужного направления занятий.
- Гибкий формат занятий, позволяющий тренироваться в удобное время и в любом месте.
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
Официальное приложение для Андроид, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...
BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....
Отзывы о программе JustFit - Lazy Workout
Admin
Отзывов о программе JustFit - Lazy Workout 1.7.1 пока нет, можете добавить...