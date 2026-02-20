JustFit — приложение для самостоятельных тренировок, помогает поддерживать физическую форму, снизить вес и укрепить мышцы без посещения зала и использования специального оборудования. Предлагает структурированные планы занятий, основанные на базовых принципах фитнеса и пилатеса, что позволяет выполнять упражнения в домашних условиях и постепенно повышать уровень нагрузки.

Содержит тренировочные курсы разной продолжительности и пошаговые программы, рассчитанные на несколько недель. Каждый набор упражнений содержит пояснения по технике выполнения, что помогает контролировать положение тела, снижает риск ошибок и делает занятия более доступными. JustFit дает возможность адаптировать тренировки под индивидуальные цели: развитие общей выносливости, работа с отдельными группами мышц, укрепление корпуса или формирование регулярной физической активности. Встроенная система отслеживания помогает контролировать динамику тренировок дома, в поездках или в любом месте, где есть немного свободного пространства.

Список основных возможностей JustFit: