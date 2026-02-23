LazyFit для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28.79 Мб
СКАЧАТЬ
LazyFit скриншот № 1
LazyFit скриншот № 2
LazyFit скриншот № 3
LazyFit скриншот № 4

LazyFit — приложение для коротких тренировок и базового контроля физической активности в домашних условиях. Помогает постепенно снизить вес, поддерживать форму и вырабатывать устойчивую привычку к регулярным занятиям без посещения спортзала. Все упражнения подобраны так, чтобы их можно было выполнять без дополнительного оборудования дома.

Программа формирует индивидуальные планы занятий с учетом уровня подготовки и предполагаемых целей. Тренировки направлены на проработку основных групп мышц: рук, ног, ягодиц и области живота. Каждое упражнение сопровождается анимацией и пошаговыми инструкциями, что помогает соблюдать правильную технику и уменьшает риск перегрузки. Короткий формат занятий (в среднем от 4 до 8 минут) позволяет встроить активность в повседневный график без значительных временных затрат. LazyFit содержит инструменты отслеживания прогресса: фиксирует изменение веса, количество выполненных тренировок и ориентировочный расход калорий. 

Список основных возможностей LazyFit:

  • Обеспечивает проработка ключевых зон тела в рамках одной программы.
  • Предусматривает выбор отдельных направлений тренировок.
  • Содержит щадящие тренировки с пониженной нагрузкой
  • Предлагает короткие ежедневные занятия удобные в любом месте: дома, в поездке или на работе.
  • Отслеживает динамику веса, активности и приблизительного расхода калорий.
  • Анимации и визуальные инструкции для корректного выполнения движений.
  • Персонализированные тренировочные планы с учетом уровня подготовки и целей.
  • Система напоминаний для выработки привычки к регулярности занятий.
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать 1xBet1xBet 251.0.505

1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...

скачать MelBetMelBet 251.0.505

Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...

скачать 888starz888starz 30 (26279)

Официальное приложение для Андроид, предоставляемое новой букмекерской компанией,...

скачать 1win1win 1.2

1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...

скачать MostBetMostBet 7.10

MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...

скачать BetWinnerBetWinner 251.0.3

BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....

Отзывы о программе LazyFit

Admin

Отзывов о программе LazyFit 1.3.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв