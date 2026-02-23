LazyFit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SWIFTFLYERS
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.79 Мб
LazyFit — приложение для коротких тренировок и базового контроля физической активности в домашних условиях. Помогает постепенно снизить вес, поддерживать форму и вырабатывать устойчивую привычку к регулярным занятиям без посещения спортзала. Все упражнения подобраны так, чтобы их можно было выполнять без дополнительного оборудования дома.
Программа формирует индивидуальные планы занятий с учетом уровня подготовки и предполагаемых целей. Тренировки направлены на проработку основных групп мышц: рук, ног, ягодиц и области живота. Каждое упражнение сопровождается анимацией и пошаговыми инструкциями, что помогает соблюдать правильную технику и уменьшает риск перегрузки. Короткий формат занятий (в среднем от 4 до 8 минут) позволяет встроить активность в повседневный график без значительных временных затрат. LazyFit содержит инструменты отслеживания прогресса: фиксирует изменение веса, количество выполненных тренировок и ориентировочный расход калорий.
Список основных возможностей LazyFit:
- Обеспечивает проработка ключевых зон тела в рамках одной программы.
- Предусматривает выбор отдельных направлений тренировок.
- Содержит щадящие тренировки с пониженной нагрузкой
- Предлагает короткие ежедневные занятия удобные в любом месте: дома, в поездке или на работе.
- Отслеживает динамику веса, активности и приблизительного расхода калорий.
- Анимации и визуальные инструкции для корректного выполнения движений.
- Персонализированные тренировочные планы с учетом уровня подготовки и целей.
- Система напоминаний для выработки привычки к регулярности занятий.
Отзывы о программе LazyFit
Admin
Отзывов о программе LazyFit 1.3.9 пока нет, можете добавить...