Claude — приложение на базе ИИ, предназначенное для работы с текстами, анализом информации, программированием и решением прикладных задач в повседневной и профессиональной деятельности. Сервис помогает формулировать идеи, обрабатывать данные, структурировать материалы и получать пояснения по сложным вопросам в удобном диалоговом формате. Содержит функции голосового взаимодействия, что позволяет использовать его для фиксации мыслей, обсуждения идей и работы в условиях, когда ввод текста неудобен.

Система поддерживает работу с различными типами контента: текстами, изображениями, документами и кодом. Можно загружать файлы, получать их разбор, извлекать ключевые сведения, анализировать диаграммы и технические материалы. Инструмент подходит для проверки гипотез, подготовки отчетов, изучения новых тем и оптимизации рабочих процессов. Отдельное внимание уделено точности формулировок, логике ответов и возможности пошагового рассмотрения задач.

Список основных возможностей Claude: