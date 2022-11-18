ClassDojo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.71.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ClassDojo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|178,58 Мб
ClassDojo - это комплексное решение для учителей и учеников, позволяющее создавать, управлять, организовывать и посещать онлайн-классы, а также раздавать и сдавать домашние задания.
Приложение начинается с экрана выбора. Выберите опцию учителя, если вы хотите создать новый класс, опцию родителя, если вы являетесь родителем ученика, опцию ученика для входа в систему или опцию руководителя школы, если вы являетесь директором и имеете доступ. Вход в систему в качестве ученика осуществляется с помощью QR-кода или пароля, полученного от учителя.
Каждый класс включает демо-версии с записями учеников и групп. Создайте новый класс в качестве учителя и начните добавлять учеников, объединять их в группы и размещать так называемые истории. Истории - это повествования, с которыми ученики могут взаимодействовать, добавлять комментарии, делиться фотографиями и идеями, задавать вопросы и решать проблемы.
Для каждого класса есть вкладка "Посещаемость", отчеты и раздел инструментов под названием ToolKit. В нем представлен широкий спектр инструментов для творчества: позитивное мышление, уважение, проблемы, эмпатия, мышление роста, осознанность и многое другое.
Будучи учеником, вы можете присоединиться к занятиям и посещать их, выполнять домашние задания, заданные учителем, отвечать на истории с комментариями и делиться фотографиями. Вы также можете проверять свои оценки, баллы и награды. Как родитель, вы можете посмотреть отчет о том, какие задания выполнил ваш ребенок, баллы за рассказы и отчет о посещаемости.
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Admin
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