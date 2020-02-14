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Самые Полезные Советы для Android

Самые Полезные Советы 7.3 для Android

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Описание Самые Полезные Советы 7.3 для AndroidОписание   Скачать Самые Полезные Советы 7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (7,33 Мб) Скриншоты Самые Полезные Советы 7.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Самые Полезные Советы 7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Самые Полезные Советы 7.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Самые Полезные Советы – приложение представляет собой список из 500 самых полезных советов.

Советы были составлены специалистами из области медицины, психологии, педагогики, юриспруденции, кулинарии, электрики, сантехники, садовых работ, вопросов по выживанию, туризму и многих других. Установив приложение вы сможете получить ответы на такие вопросы, как:

  • Как быстрее продать квартиру?
  • Как бороться с хамством на дорогах?
  • Как улучшить отношения с коллегами?
  • Как сделать путешествие более приятным?
  • Как легко удалить любые пятна?
  • Как избавиться от вредителей?
  • Как распознать первые признаки инсульта?
  • Как сохранить аромат кофе?
  • Как избавиться от назойливого мотива?
  • Как проснуться бодрым?
  • Как не потерять багаж при перелетах?
  • Как правильно зажарить мясо на гриле?
Самые Полезные Советы
Самые Полезные Советы
Самые Полезные Советы
Самые Полезные Советы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 455
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Самые Полезные Советы

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