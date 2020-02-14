Самые Полезные Советы

Библия. Современный перевод 1.10 для Android Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает современный перевод Ветхого Завета и Нового Завета, Скорочтение 2.3.7 для Android Откроете для себя удивительный мир скорочтения. Приложение предлагает уникальные тренажеры, которые помогут научиться быстро запоминать числа и слова, повысят Ответы на вопросы "Как...?" 1.8.3 для Android Ответы на вопросы "Как...?" - это отличный справочник полезных жизненных советов на все случаи жизни

Google Classroom 5.8.342.03.34 для Android Бесплатный веб-сервис созданный Google для учебных заведений с целью упрощения создания, назначения и проверки заданий в электронном виде. Может использоваться Право.ru 1.18.4.4828 для Android Право.ru - приложение для Android, представляющее собой мобильную справочную систему, с помощью которой пользователь сможет получить доступ ко всем федеральным и Random Strange Facts 5 для Android Random Strange Facts - набор, состоящий из множества разрозненных интересных фактов. Иногда просматривая эти факты вы сможете блеснуть эрудицией в любой компании