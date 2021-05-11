Скорочтение для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Speed Reading Team
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 872 | Статистика
|Размер:
|7,03 Мб
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Скорочтение - сборник уникальных методик, с помощью которых можно самостоятельно повысить скорость чтения до желаемого уровня.
Для получения качественных результатов потребуется самодисциплина, регулярность занятий и тщательное выполнение всех управжениений. Рекомендуется заниматься 2 раза в день: час утром и час вечером.
После управжнений необходимо чтение 15 минут в режимее "Быстрое чтение" и 15 минут в режиме "Пристрелка". Скорость необходимо выбирать вашей собственной в 2 раза и постепенно ее повышать.
С помощью программы вы:
- научитесь экономить время при чтении любого текста;
- сможете всегда быстро находить в тексте самое важное;
- разовьете память, внимание и расширите свой словарный запас;
- начнете думать по-другому, эффективно решать вопросы, креативно мыслить, успевать больше, и станете более энергичным и успешным!
Присутствуют специальные тренажёры, как например Таблица Шутльте, тренажёры по развитию памяти и внимания, благодаря которымможно увеличить повысить свою скорость чтения в 5-10 раз. Программа позволяет читать книги в форматах fb2, epub, txt.
- Исправление ошибок.
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