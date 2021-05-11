Скорочтение для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 872 | Статистика
Размер:7,03 Мб
СКАЧАТЬ
Скорочтение скриншот № 1
Скорочтение скриншот № 2
Скорочтение скриншот № 3
Скорочтение скриншот № 4

Скорочтение - сборник уникальных методик, с помощью которых можно самостоятельно повысить скорость чтения до желаемого уровня.

Для получения качественных результатов потребуется самодисциплина, регулярность занятий и тщательное выполнение всех управжениений. Рекомендуется заниматься 2 раза в день: час утром и час вечером.

После управжнений необходимо чтение 15 минут в режимее "Быстрое чтение" и 15 минут в режиме "Пристрелка". Скорость необходимо выбирать вашей собственной в 2 раза и постепенно ее повышать.

С помощью программы вы:

  • научитесь экономить время при чтении любого текста;
  • сможете всегда быстро находить в тексте самое важное;
  • разовьете память, внимание и расширите свой словарный запас;
  • начнете думать по-другому, эффективно решать вопросы, креативно мыслить, успевать больше, и станете более энергичным и успешным!

Присутствуют специальные тренажёры, как например Таблица Шутльте, тренажёры по развитию памяти и внимания, благодаря которымможно увеличить повысить свою скорость чтения в 5-10 раз. Программа позволяет читать книги в форматах fb2, epub, txt.

Что нового в Скорочтение 4.2.10?
  • Исправление ошибок.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CourseraCoursera 3.5.2

Coursera - более чем 1000 бесплатных онлайн-курсов от лучших колледжей и университетов мира....

скачать Google PrimerGoogle Primer 4.112.2

Google Primer – обучающее приложение поможет научиться новым навыкам маркетинга....

скачать PrometheusPrometheus 1.0.0

Бесплатные онлайн-курсы от лучших украинских и мировых преподавателей. Приложение...

скачать МеморадоМеморадо 2.0.8

Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию,...

скачать Google ClassroomGoogle Classroom 6.9.381.06.45

Бесплатный веб-сервис созданный Google для учебных заведений с целью упрощения создания,...

скачать Kids Connect the Dots LiteKids Connect the Dots Lite 3.4

Kids Connect the Dots Lite – обучающая игра для детей, в которой им необходимо соединять точки и в...

Отзывы о программе Скорочтение

Admin

Отзывов о программе Скорочтение 4.2.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв