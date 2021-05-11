Скорочтение - сборник уникальных методик, с помощью которых можно самостоятельно повысить скорость чтения до желаемого уровня.

Для получения качественных результатов потребуется самодисциплина, регулярность занятий и тщательное выполнение всех управжениений. Рекомендуется заниматься 2 раза в день: час утром и час вечером.

После управжнений необходимо чтение 15 минут в режимее "Быстрое чтение" и 15 минут в режиме "Пристрелка". Скорость необходимо выбирать вашей собственной в 2 раза и постепенно ее повышать.

С помощью программы вы:

научитесь экономить время при чтении любого текста;

сможете всегда быстро находить в тексте самое важное;

разовьете память, внимание и расширите свой словарный запас;

начнете думать по-другому, эффективно решать вопросы, креативно мыслить, успевать больше, и станете более энергичным и успешным!

Присутствуют специальные тренажёры, как например Таблица Шутльте, тренажёры по развитию памяти и внимания, благодаря которымможно увеличить повысить свою скорость чтения в 5-10 раз. Программа позволяет читать книги в форматах fb2, epub, txt.