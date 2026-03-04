FavApp Starter для Windows
FavApp Starter — инструмент для упрощённого запуска программ в Windows. Позволяет объединять установленные программы в отдельные профили и открывать их одновременно одним кликом. Решение не ограничивается запуском приложений только при старте системы, а дает возможность создать любое количество профилей и запускать их в нужный момент. Это позволяет быстро переключаться между разными сценариями использования компьютера без необходимости вручную открывать каждую программу.
В окне программы можно создавать новые профили, задавать им индивидуальные названия и добавлять в них нужные приложения. Количество программ внутри одного профиля не ограничивается. Для удобства предусмотрена функция поиска, которая помогает быстро находить нужное приложение в списке. Дополнительной особенностью является возможность экспорта профилей в отдельный файл формата .favapp. Такие файлы можно связать с приложением, после чего двойной щелчок по ним автоматически запускает соответствующий набор программ. FavApp Starter также может работать в системном трее, что позволяет запускать профили в фоновом режиме без запуска основного окна.
Список основных возможностей FavApp Starter:
- Помогает организовать установленные программы в отдельные пользовательские профили.
- Поддерживает одновременный запуск нескольких приложений по одному клику.
- Создает неограниченное количество профилей с индивидуальными названиями.
- Дает возможность добавлять любое количество программ в каждый профиль.
- Работает в системном трее для быстрого доступа.
- Встроенная функция поиска по списку приложений.
- Экспорт профилей в файл формата .favapp.
