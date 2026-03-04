FavApp Starter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:26.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):2 / 6 | Статистика
Размер:44.4 Мб
СКАЧАТЬ
FavApp Starter скриншот № 1
FavApp Starter скриншот № 2
FavApp Starter скриншот № 3
FavApp Starter скриншот № 4

FavApp Starter — инструмент для упрощённого запуска программ в Windows. Позволяет объединять установленные программы в отдельные профили и открывать их одновременно одним кликом. Решение не ограничивается запуском приложений только при старте системы, а дает возможность создать любое количество профилей и запускать их в нужный момент. Это позволяет быстро переключаться между разными сценариями использования компьютера без необходимости вручную открывать каждую программу.

В окне программы можно создавать новые профили, задавать им индивидуальные названия и добавлять в них нужные приложения. Количество программ внутри одного профиля не ограничивается. Для удобства предусмотрена функция поиска, которая помогает быстро находить нужное приложение в списке. Дополнительной особенностью является возможность экспорта профилей в отдельный файл формата .favapp. Такие файлы можно связать с приложением, после чего двойной щелчок по ним автоматически запускает соответствующий набор программ. FavApp Starter также может работать в системном трее, что позволяет запускать профили в фоновом режиме без запуска основного окна.

Список основных возможностей FavApp Starter:

  • Помогает организовать установленные программы в отдельные пользовательские профили.
  • Поддерживает одновременный запуск нескольких приложений по одному клику.
  • Создает неограниченное количество профилей с индивидуальными названиями.
  • Дает возможность добавлять любое количество программ в каждый профиль.
  • Работает в системном трее для быстрого доступа.
  • Встроенная функция поиска по списку приложений.
  • Экспорт профилей в файл формата .favapp.
ТОП-сегодня раздела "Быстрый запуск, доступ"
 

скачать RocketDockRocketDock 1.3.5

RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности...

скачать WinPrefetchViewWinPrefetchView 1.37

WinPrefetchView - небольшая бесплатная программа, которая сканирует папку Prefetch, в которой...

скачать RunAsToolRunAsTool 1.5

RunAsTool - небольшая портативная утилита, которая позволяет настроить запуск отдельных...

скачать HotkeycontrolHotkeycontrol 8.5

Утилита Hotkeycontrol позволяет назначать «горячие» клавиши и их комбинации для нужд...

скачать Winstep NexusWinstep Nexus 20.10

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и...

скачать HotkeyPHotkeyP 4.9

HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш...

Отзывы о программе FavApp Starter

Admin

Отзывов о программе FavApp Starter 26.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв