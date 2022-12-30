Утилита Hotkeycontrol позволяет назначать «горячие» клавиши и их комбинации для нужд пользователя. В итоге простую клавиатуру со 104-мя кнопками можно превратить в навороченную (по своей функциональности) мультимедиа или интернет keyboard.

Из интересных особенностей можно отметить, что нажатия на «горячие» клавиши могут сопровождаться выводом на экран анимированного gif-изображения. Кроме того, можно присваивать целые строки текста для вставки их по нажатию на hot-key, не говоря уже о возможности управлять CD/DVD приводом, уровнем громкости акустики и браузером без переключения из активного окна и многое, многое другое.