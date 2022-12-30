Hotkeycontrol для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:15 дней
Версия:8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):5 / 13 684 | Статистика
Размер:2,46 Мб
Hotkeycontrol скриншот № 1
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Hotkeycontrol скриншот № 4

Утилита Hotkeycontrol позволяет назначать «горячие» клавиши и их комбинации для нужд пользователя. В итоге простую клавиатуру со 104-мя кнопками можно превратить в навороченную (по своей функциональности) мультимедиа или интернет keyboard.

Из интересных особенностей можно отметить, что нажатия на «горячие» клавиши могут сопровождаться выводом на экран анимированного gif-изображения. Кроме того, можно присваивать целые строки текста для вставки их по нажатию на hot-key, не говоря уже о возможности управлять CD/DVD приводом, уровнем громкости акустики и браузером без переключения из активного окна и многое, многое другое.

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Отзывы о программе Hotkeycontrol

Лёша про Hotkeycontrol XP 5.5 [16-01-2007]

Я не врубился как её настроить, может кто подскажет?

5 | 16 | Ответить

Найти бы крчк в ответ Лёша про Hotkeycontrol 8.4 [22-01-2019]

правой кнопкой мыши по значку, в меню нажать Configure hotkeys, там уже меняешь
3 | 7 | Ответить

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