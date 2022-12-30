Hotkeycontrol для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InchWest
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 13 684 | Статистика
|Размер:
|2,46 Мб
Утилита Hotkeycontrol позволяет назначать «горячие» клавиши и их комбинации для нужд пользователя. В итоге простую клавиатуру со 104-мя кнопками можно превратить в навороченную (по своей функциональности) мультимедиа или интернет keyboard.
Из интересных особенностей можно отметить, что нажатия на «горячие» клавиши могут сопровождаться выводом на экран анимированного gif-изображения. Кроме того, можно присваивать целые строки текста для вставки их по нажатию на hot-key, не говоря уже о возможности управлять CD/DVD приводом, уровнем громкости акустики и браузером без переключения из активного окна и многое, многое другое.
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Отзывы о программе Hotkeycontrol
Лёша про Hotkeycontrol XP 5.5 [16-01-2007]
Я не врубился как её настроить, может кто подскажет?
5 | 16 | Ответить
Найти бы крчк в ответ Лёша про Hotkeycontrol 8.4 [22-01-2019]
правой кнопкой мыши по значку, в меню нажать Configure hotkeys, там уже меняешь
3 | 7 | Ответить