Home Workout for Women – приложение с комплексом фитнес-программ, разработанных с учетом особенностей женского организма и ориентированных на занятия в домашних условиях. Поможет снизить вес, укрепить мышцы, повысить выносливость или поддерживать общую физическую форму без посещения тренажерного зала. Все тренировки структурированы по уровням сложности и могут выполняться без специального оборудования.

Программа содержит подборки упражнений для различных групп мышц и интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) для ускорения обмена веществ. Можно выбрать готовый план или настроить собственный график занятий с учетом свободного времени и текущей подготовки. Встроенные видеоматериалы и пошаговые инструкции помогут правильно выполнять упражнения и минимизировать риск ошибок. В Home Workout for Women реализованы инструменты для отслеживания выполненных тренировок, сожжённых калорий и динамики результатов.

Список основных возможностей Home Workout for Women: