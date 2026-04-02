Readest для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.48/5 голосов - 23
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.10.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Читалки
Загрузок (сегодня/всего):5 / 109 | Статистика
Размер:22.5 Мб
СКАЧАТЬ
Readest скриншот № 1
Readest скриншот № 2
Readest скриншот № 3
Readest скриншот № 4

Readest — приложение для чтения электронных книг с открытым исходным кодом, которое поддерживает большинство популярных форматов, включая EPUB, MOBI, FB2, CBZ, TXT и PDF, что позволяет использовать её как универсальный инструмент для художественной и технической литературы. Интерфейс адаптирован под разные сценарии чтения: доступен постраничный режим и прокрутка, а также настройка шрифтов, цветов и оформления.

В Readest предусмотрены функции для работы с содержимым книги. Присутствует возможность добавлять заметки, выделять фрагменты, использовать поиск по тексту и обращаться к встроенным словарям. Дополнительно доступны перевод и озвучивание текста. Поддерживается синхронизация прогресса между устройствами, а также интеграция с внешними библиотеками через OPDS и Calibre. Приложение работает на разных платформах, включая настольные и мобильные системы.

Список основных возможностей Readest:

  • поддержка EPUB, MOBI, AZW3, FB2, CBZ, TXT и PDF;
  • переключение между постраничным режимом и прокруткой;
  • полнотекстовый поиск по содержимому книг;
  • создание заметок, закладок и выделений;
  • поиск терминов в словарях и Wikipedia;
  • перевод текста с помощью DeepL и Яндекс;
  • озвучивание текста с использованием TTS;
  • синхронизация прогресса, заметок и библиотеки;
  • режим разделённого экрана для чтения двух документов;
  • гибкая настройка шрифтов, тем и макета страницы;
  • управление локальной библиотекой книг;
  • интеграция с OPDS и Calibre;
  • подсветка синтаксиса при чтении технических материалов;
  • поддержка доступности и работы с клавиатурой.
Отзывы о программе Readest

Admin

Отзывов о программе Readest 0.10.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв