Readest — приложение для чтения электронных книг с открытым исходным кодом, которое поддерживает большинство популярных форматов, включая EPUB, MOBI, FB2, CBZ, TXT и PDF, что позволяет использовать её как универсальный инструмент для художественной и технической литературы. Интерфейс адаптирован под разные сценарии чтения: доступен постраничный режим и прокрутка, а также настройка шрифтов, цветов и оформления.

В Readest предусмотрены функции для работы с содержимым книги. Присутствует возможность добавлять заметки, выделять фрагменты, использовать поиск по тексту и обращаться к встроенным словарям. Дополнительно доступны перевод и озвучивание текста. Поддерживается синхронизация прогресса между устройствами, а также интеграция с внешними библиотеками через OPDS и Calibre. Приложение работает на разных платформах, включая настольные и мобильные системы.

Список основных возможностей Readest: