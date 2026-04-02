Readest для Windows
|Оценка:
|3.48/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
Readest Community
|Категория:
|Читалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 109 | Статистика
|Размер:
|22.5 Мб
|СКАЧАТЬ
Readest — приложение для чтения электронных книг с открытым исходным кодом, которое поддерживает большинство популярных форматов, включая EPUB, MOBI, FB2, CBZ, TXT и PDF, что позволяет использовать её как универсальный инструмент для художественной и технической литературы. Интерфейс адаптирован под разные сценарии чтения: доступен постраничный режим и прокрутка, а также настройка шрифтов, цветов и оформления.
В Readest предусмотрены функции для работы с содержимым книги. Присутствует возможность добавлять заметки, выделять фрагменты, использовать поиск по тексту и обращаться к встроенным словарям. Дополнительно доступны перевод и озвучивание текста. Поддерживается синхронизация прогресса между устройствами, а также интеграция с внешними библиотеками через OPDS и Calibre. Приложение работает на разных платформах, включая настольные и мобильные системы.
Список основных возможностей Readest:
- поддержка EPUB, MOBI, AZW3, FB2, CBZ, TXT и PDF;
- переключение между постраничным режимом и прокруткой;
- полнотекстовый поиск по содержимому книг;
- создание заметок, закладок и выделений;
- поиск терминов в словарях и Wikipedia;
- перевод текста с помощью DeepL и Яндекс;
- озвучивание текста с использованием TTS;
- синхронизация прогресса, заметок и библиотеки;
- режим разделённого экрана для чтения двух документов;
- гибкая настройка шрифтов, тем и макета страницы;
- управление локальной библиотекой книг;
- интеграция с OPDS и Calibre;
- подсветка синтаксиса при чтении технических материалов;
- поддержка доступности и работы с клавиатурой.
Отзывы о программе Readest
Admin
Отзывов о программе Readest 0.10.1 пока нет, можете добавить...