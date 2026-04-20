Down Dog для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:16 Мб
Down Dog — мобильное приложение для самостоятельных занятий йогой с генерацией тренировок. При каждом запуске формируется новая последовательность упражнений, что исключает повторение одного и того же сценария. Присутствует возможность настроить параметры практики: уровень сложности, тип занятий и длительность, что позволяет адаптировать программу под текущую физическую подготовку и цели.

Доступны разные форматы практик, включая виньясу, хатху, мягкую и восстановительную йогу. Отдельные настройки помогают уделить внимание конкретным зонам тела, например спине или пояснице. Также предусмотрен выбор голосового сопровождения и музыкального фона, который изменяется в процессе тренировки. Все параметры сохраняются и синхронизируются между устройствами, что удобно при регулярных занятиях.

Список основных возможностей Down Dog:

  • Генерация уникальных тренировок при каждом запуске.
  • Выбор уровня подготовки, включая режим для начинающих.
  • Несколько типов практик с разной интенсивностью.
  • Настройка длительности занятия и темпа переходов между позами.
  • Фокус на отдельных частях тела с помощью функции Boost.
  • Выбор голосового сопровождения из нескольких вариантов.
  • Музыкальное сопровождение с изменяющимся темпом.
  • Добавление поз в избранное и исключение нежелательных.
  • Синхронизация настроек и прогресса между устройствами.
  • Поддержка нескольких языков интерфейса и озвучки.
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать 888starz888starz 251.0.2

Официальное приложение для Андроид, предоставляемое новой букмекерской компанией,...

скачать MelBetMelBet 253.0.4

Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...

скачать LineBetLineBet 253.0.1

Официальное мобильное приложение букмекерской компании LineBet для Android. С помощью программы...

скачать 1xBet1xBet 254.5.0

1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...

скачать MostBetMostBet 7.12

MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...

скачать 1win1win 1.4

1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...

