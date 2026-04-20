Down Dog для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yoga Buddhi Co
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|16 Мб
|СКАЧАТЬ
Down Dog — мобильное приложение для самостоятельных занятий йогой с генерацией тренировок. При каждом запуске формируется новая последовательность упражнений, что исключает повторение одного и того же сценария. Присутствует возможность настроить параметры практики: уровень сложности, тип занятий и длительность, что позволяет адаптировать программу под текущую физическую подготовку и цели.
Доступны разные форматы практик, включая виньясу, хатху, мягкую и восстановительную йогу. Отдельные настройки помогают уделить внимание конкретным зонам тела, например спине или пояснице. Также предусмотрен выбор голосового сопровождения и музыкального фона, который изменяется в процессе тренировки. Все параметры сохраняются и синхронизируются между устройствами, что удобно при регулярных занятиях.
Список основных возможностей Down Dog:
- Генерация уникальных тренировок при каждом запуске.
- Выбор уровня подготовки, включая режим для начинающих.
- Несколько типов практик с разной интенсивностью.
- Настройка длительности занятия и темпа переходов между позами.
- Фокус на отдельных частях тела с помощью функции Boost.
- Выбор голосового сопровождения из нескольких вариантов.
- Музыкальное сопровождение с изменяющимся темпом.
- Добавление поз в избранное и исключение нежелательных.
- Синхронизация настроек и прогресса между устройствами.
- Поддержка нескольких языков интерфейса и озвучки.
Отзывы о программе Down Dog
Admin
Отзывов о программе Down Dog 7.4.0 пока нет, можете добавить...