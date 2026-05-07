WordPerfect File Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WPD Converter
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|243.66 Мб
WordPerfect File Converter — приложение для конвертации документов формата WPD в более распространённые типы файлов, совместимые с современными текстовыми редакторами и офисными пакетами. Программа ориентирована на работу с файлами WordPerfect и позволяет выполнять пакетную обработку данных без необходимости открывать каждый документ отдельно. Поддерживается преобразование в DOCX, PDF, RTF, TXT, HTML, MD и ODT.
Приложение рассчитано на пользователей, которым требуется перенос старых архивов документов в современные форматы для дальнейшего редактирования, хранения или обмена файлами. Поддерживается загрузка отдельных документов и целых папок. После сканирования каталогов программа автоматически определяет файлы WPD и формирует список для последующей обработки.
Интерфейс построен максимально просто и не перегружен дополнительными элементами. Для удобства отображается информация о размере файлов, датах изменения и структуре каталогов, что позволяет быстрее ориентироваться при работе с большим количеством документов. Дополнительно предусмотрены функции переименования файлов и обработки метаданных, что помогает сохранить порядок при конвертации крупных архивов.
Список основных возможностей WordPerfect File Converter:
- Конвертация файлов WPD в DOCX, PDF, RTF, TXT, HTML, MD и ODT.
- Пакетная обработка нескольких документов одновременно.
- Автоматическое сканирование папок на наличие WPD-файлов.
- Поддержка загрузки отдельных файлов и каталогов.
- Отображение информации о размере и дате изменения документов.
- Инкрементальный выбор файлов для обработки.
- Инструменты переименования файлов после конвертации.
- Поддержка обработки и сохранения метаданных.
- Простой интерфейс без сложной настройки.
- Совместимость с современными офисными приложениями и редакторами.
