WordPerfect File Converter — приложение для конвертации документов формата WPD в более распространённые типы файлов, совместимые с современными текстовыми редакторами и офисными пакетами. Программа ориентирована на работу с файлами WordPerfect и позволяет выполнять пакетную обработку данных без необходимости открывать каждый документ отдельно. Поддерживается преобразование в DOCX, PDF, RTF, TXT, HTML, MD и ODT.

Приложение рассчитано на пользователей, которым требуется перенос старых архивов документов в современные форматы для дальнейшего редактирования, хранения или обмена файлами. Поддерживается загрузка отдельных документов и целых папок. После сканирования каталогов программа автоматически определяет файлы WPD и формирует список для последующей обработки.

Интерфейс построен максимально просто и не перегружен дополнительными элементами. Для удобства отображается информация о размере файлов, датах изменения и структуре каталогов, что позволяет быстрее ориентироваться при работе с большим количеством документов. Дополнительно предусмотрены функции переименования файлов и обработки метаданных, что помогает сохранить порядок при конвертации крупных архивов.

Список основных возможностей WordPerfect File Converter: