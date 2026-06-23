Windows Notification Fixer представляет собой утилиту для восстановления и контроля работы системных уведомлений Windows. Программа предназначена для устранения распространённой проблемы, из-за которой перестают отображаться всплывающие уведомления, напоминания и сообщения от приложений.

Приложение автоматически проверяет состояние службы уведомлений и при необходимости повторно активирует её. Можно задать периодичность проверок или выполнять восстановление вручную. Программа не требует редактирования реестра и поиска нужных параметров в системных настройках. Все действия фиксируются в журнале, что позволяет отслеживать процесс восстановления и получать информацию о текущем состоянии службы уведомлений.

Список основных возможностей Windows Notification Fixer: