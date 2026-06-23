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Windows Notification Fixer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40.66 Мб
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Windows Notification Fixer скриншот № 1

Windows Notification Fixer представляет собой утилиту для восстановления и контроля работы системных уведомлений Windows. Программа предназначена для устранения распространённой проблемы, из-за которой перестают отображаться всплывающие уведомления, напоминания и сообщения от приложений.

Приложение автоматически проверяет состояние службы уведомлений и при необходимости повторно активирует её. Можно задать периодичность проверок или выполнять восстановление вручную. Программа не требует редактирования реестра и поиска нужных параметров в системных настройках. Все действия фиксируются в журнале, что позволяет отслеживать процесс восстановления и получать информацию о текущем состоянии службы уведомлений.

Список основных возможностей Windows Notification Fixer:

  • Автоматическая проверка состояния службы уведомлений Windows.
  • Восстановление работы уведомлений при обнаружении ошибок.
  • Настройка интервала периодических проверок.
  • Возможность ручного запуска процедуры восстановления.
  • Фоновая работа без постоянного участия пользователя.
  • Ведение подробного журнала выполненных операций.
  • Отображение статуса проверки и результатов восстановления.
  • Повторное включение службы уведомлений при её отключении.
  • Отсутствие необходимости в изменении параметров реестра.
  • Совместимость с различными типами системных уведомлений и напоминаний.
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