Windows Notification Fixer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Amathlai
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.66 Мб
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Windows Notification Fixer представляет собой утилиту для восстановления и контроля работы системных уведомлений Windows. Программа предназначена для устранения распространённой проблемы, из-за которой перестают отображаться всплывающие уведомления, напоминания и сообщения от приложений.
Приложение автоматически проверяет состояние службы уведомлений и при необходимости повторно активирует её. Можно задать периодичность проверок или выполнять восстановление вручную. Программа не требует редактирования реестра и поиска нужных параметров в системных настройках. Все действия фиксируются в журнале, что позволяет отслеживать процесс восстановления и получать информацию о текущем состоянии службы уведомлений.
Список основных возможностей Windows Notification Fixer:
- Автоматическая проверка состояния службы уведомлений Windows.
- Восстановление работы уведомлений при обнаружении ошибок.
- Настройка интервала периодических проверок.
- Возможность ручного запуска процедуры восстановления.
- Фоновая работа без постоянного участия пользователя.
- Ведение подробного журнала выполненных операций.
- Отображение статуса проверки и результатов восстановления.
- Повторное включение службы уведомлений при её отключении.
- Отсутствие необходимости в изменении параметров реестра.
- Совместимость с различными типами системных уведомлений и напоминаний.
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