VoiceNote для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.00
|Ограничение:
|3 дня
|Версия:
|0.1.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stipple AI Pty Ltd
|Категория:
|Текст в речь
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,63 Мб
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VoiceNote — приложение для создания текстовых заметок с помощью голосового ввода, которое позволяет записывать идеи, напоминания, рабочие заметки, фрагменты разговоров и другую информацию без ручного набора текста. Во время записи программа автоматически распознает речь, преобразует ее в текст и вставляет результат в активное окно любого приложения, где находится курсор.
После установки выполняется первоначальная настройка, в ходе которой необходимо выбрать и загрузить модель распознавания речи. При необходимости можно установить дополнительную модель обработки голоса, однако ее использование не является обязательным. Все вычисления выполняются непосредственно на ПК пользователя, а модели загружаются только один раз и в дальнейшем работают локально без передачи данных на внешние серверы.
Для создания заметки достаточно удерживать левую клавишу Ctrl, произнести текст и отпустить клавишу после окончания записи. Программа автоматически обработает голосовой ввод и преобразует его в текст. По мере использования VoiceNote адаптируется к особенностям речи пользователя: запоминает исправленные слова, имена, специализированные термины и постепенно учитывает индивидуальный стиль написания и оформления текста.
Основные возможности VoiceNote:
- Преобразование голосовой речи в текст в реальном времени.
- Создание заметок при помощи одной горячей клавиши.
- Автоматическая вставка распознанного текста в активное приложение.
- Локальная обработка голосовых данных без передачи информации в облако.
- Загрузка и использование моделей искусственного интеллекта непосредственно на ПК.
- Постепенная адаптация к особенностям речи, словарю и стилю пользователя.
- Распознавание имен, терминов и часто используемых выражений.
- Запись и расшифровка встреч в Microsoft Teams, Zoom и Google Meet.
- Локальное хранение аудиозаписей, расшифровок и кратких итогов встреч.
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