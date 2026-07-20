VoiceNote — приложение для создания текстовых заметок с помощью голосового ввода, которое позволяет записывать идеи, напоминания, рабочие заметки, фрагменты разговоров и другую информацию без ручного набора текста. Во время записи программа автоматически распознает речь, преобразует ее в текст и вставляет результат в активное окно любого приложения, где находится курсор.

После установки выполняется первоначальная настройка, в ходе которой необходимо выбрать и загрузить модель распознавания речи. При необходимости можно установить дополнительную модель обработки голоса, однако ее использование не является обязательным. Все вычисления выполняются непосредственно на ПК пользователя, а модели загружаются только один раз и в дальнейшем работают локально без передачи данных на внешние серверы.

Для создания заметки достаточно удерживать левую клавишу Ctrl, произнести текст и отпустить клавишу после окончания записи. Программа автоматически обработает голосовой ввод и преобразует его в текст. По мере использования VoiceNote адаптируется к особенностям речи пользователя: запоминает исправленные слова, имена, специализированные термины и постепенно учитывает индивидуальный стиль написания и оформления текста.

Основные возможности VoiceNote: