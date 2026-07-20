VoiceNote для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение:3 дня
Версия:0.1.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Текст в речь
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,63 Мб
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VoiceNote — приложение для создания текстовых заметок с помощью голосового ввода, которое позволяет записывать идеи, напоминания, рабочие заметки, фрагменты разговоров и другую информацию без ручного набора текста. Во время записи программа автоматически распознает речь, преобразует ее в текст и вставляет результат в активное окно любого приложения, где находится курсор.

После установки выполняется первоначальная настройка, в ходе которой необходимо выбрать и загрузить модель распознавания речи. При необходимости можно установить дополнительную модель обработки голоса, однако ее использование не является обязательным. Все вычисления выполняются непосредственно на ПК пользователя, а модели загружаются только один раз и в дальнейшем работают локально без передачи данных на внешние серверы.

Для создания заметки достаточно удерживать левую клавишу Ctrl, произнести текст и отпустить клавишу после окончания записи. Программа автоматически обработает голосовой ввод и преобразует его в текст. По мере использования VoiceNote адаптируется к особенностям речи пользователя: запоминает исправленные слова, имена, специализированные термины и постепенно учитывает индивидуальный стиль написания и оформления текста.

Основные возможности VoiceNote:

  • Преобразование голосовой речи в текст в реальном времени.
  • Создание заметок при помощи одной горячей клавиши.
  • Автоматическая вставка распознанного текста в активное приложение.
  • Локальная обработка голосовых данных без передачи информации в облако.
  • Загрузка и использование моделей искусственного интеллекта непосредственно на ПК.
  • Постепенная адаптация к особенностям речи, словарю и стилю пользователя.
  • Распознавание имен, терминов и часто используемых выражений.
  • Запись и расшифровка встреч в Microsoft Teams, Zoom и Google Meet.
  • Локальное хранение аудиозаписей, расшифровок и кратких итогов встреч.
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