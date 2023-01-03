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Управление источником бесперебойного питания для Windows

Описание
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Оценка: 3.41/5 голосов - 20
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 400 руб.
Ограничение:15 дней
Версия:3.5.4.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 041 | Статистика
Размер:8,56 Мб
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Управление источником бесперебойного питания - программа предназначена для настройки, управления, и контроля состояния источников бесперебойного питания (ИБП) поддерживающих набор команд Smart.

Программа позволяет в значительной степени расширить и дополнить возможности вашего ИБП, которые не реализованы в программах поставляемых производителем. Это полный мониторинг параметров питания, изменение настроек ИБП, автоматическое отключение ИБП при отключении ПК, планировщик и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Мониторинг параметров электропитания и состояния ИБП и их графическое представление (входное, выходное напряжения, заряд, температура и т.д.);
  • Возможность изменения внутренних настроек ИБП и его адаптация к параметрам местной электросети;
  • Регистрация отклонений в системе питания и функционировании ИБП по времени дня и дате;
  • Возможность автоматического отключение ИБП при приостановке ПК;
  • Планировщик работы ПК - Ваш ИБП может отключать и включать нагрузку по заданному вами расписанию;
  • Настройка реакции на события при сбоях в питании;
  • Возможность приостановки работы компьютера при сбое в электросети Возможность отправки уведомлений о сбоях и неисправностях по локальной сети и электронной почте.
  • Возможность запуска внешнего приложения для обработки событий при сбоях и неисправностях.
  • Возможность мониторинга нескольких компьютеров по локальной сети

Поддерживается вся линейка ИБП серии APC Smart и другие ИБП с аналогичным набором команд.

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Отзывы о программе Управление источником бесперебойного питания

VKvampire про Управление источником бесперебойного питания 3.5.1.4 [20-10-2022]

Не находит ибп подключенный по usb, сканирует только com порты
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ЗлойСисадмин про Управление источником бесперебойного питания 3.4.2.14 [16-05-2019]

программа не нашла мой APC Smart 1500, подключенный штатным шнуром, как HID устройство
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