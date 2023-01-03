Управление источником бесперебойного питания - программа предназначена для настройки, управления, и контроля состояния источников бесперебойного питания (ИБП) поддерживающих набор команд Smart.

Программа позволяет в значительной степени расширить и дополнить возможности вашего ИБП, которые не реализованы в программах поставляемых производителем. Это полный мониторинг параметров питания, изменение настроек ИБП, автоматическое отключение ИБП при отключении ПК, планировщик и многое другое.

Основные возможности программы:

Мониторинг параметров электропитания и состояния ИБП и их графическое представление (входное, выходное напряжения, заряд, температура и т.д.);

Возможность изменения внутренних настроек ИБП и его адаптация к параметрам местной электросети;

Регистрация отклонений в системе питания и функционировании ИБП по времени дня и дате;

Возможность автоматического отключение ИБП при приостановке ПК;

Планировщик работы ПК - Ваш ИБП может отключать и включать нагрузку по заданному вами расписанию;

Настройка реакции на события при сбоях в питании;

Возможность приостановки работы компьютера при сбое в электросети Возможность отправки уведомлений о сбоях и неисправностях по локальной сети и электронной почте.

Возможность запуска внешнего приложения для обработки событий при сбоях и неисправностях.

Возможность мониторинга нескольких компьютеров по локальной сети

Поддерживается вся линейка ИБП серии APC Smart и другие ИБП с аналогичным набором команд.