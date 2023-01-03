Управление источником бесперебойного питания для Windows
|Оценка:
|3.41/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 400 руб.
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|3.5.4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VDsoft
|Категория:
|Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 041 | Статистика
|Размер:
|8,56 Мб
Управление источником бесперебойного питания - программа предназначена для настройки, управления, и контроля состояния источников бесперебойного питания (ИБП) поддерживающих набор команд Smart.
Программа позволяет в значительной степени расширить и дополнить возможности вашего ИБП, которые не реализованы в программах поставляемых производителем. Это полный мониторинг параметров питания, изменение настроек ИБП, автоматическое отключение ИБП при отключении ПК, планировщик и многое другое.
Основные возможности программы:
- Мониторинг параметров электропитания и состояния ИБП и их графическое представление (входное, выходное напряжения, заряд, температура и т.д.);
- Возможность изменения внутренних настроек ИБП и его адаптация к параметрам местной электросети;
- Регистрация отклонений в системе питания и функционировании ИБП по времени дня и дате;
- Возможность автоматического отключение ИБП при приостановке ПК;
- Планировщик работы ПК - Ваш ИБП может отключать и включать нагрузку по заданному вами расписанию;
- Настройка реакции на события при сбоях в питании;
- Возможность приостановки работы компьютера при сбое в электросети Возможность отправки уведомлений о сбоях и неисправностях по локальной сети и электронной почте.
- Возможность запуска внешнего приложения для обработки событий при сбоях и неисправностях.
- Возможность мониторинга нескольких компьютеров по локальной сети
Поддерживается вся линейка ИБП серии APC Smart и другие ИБП с аналогичным набором команд.
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Отзывы о программе Управление источником бесперебойного питания
VKvampire про Управление источником бесперебойного питания 3.5.1.4 [20-10-2022]
Не находит ибп подключенный по usb, сканирует только com порты
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ЗлойСисадмин про Управление источником бесперебойного питания 3.4.2.14 [16-05-2019]
программа не нашла мой APC Smart 1500, подключенный штатным шнуром, как HID устройство
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