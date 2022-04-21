The Dude - бесплатная программа, предназначенная для сканирования сетей, мониторинга работы подключенных к ним устройств и предупреждения администратора в случае возникновения каких-либо проблем.

The Dude очень проста в установке и работе. Самостоятельно, в автоматическом режиме определяет типы и виды обнаруженных устройств. Поддерживает работу с SNMP, ICMP, DNS и TCP, предоставляет прямой доступ к управлению удаленными устройствами, поддерживает пользовательские иконки и фоны и многое другое.