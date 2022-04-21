The Dude для Windows
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MikroTik
|Категории:
|Сканеры, сниферы - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 40 603 | Статистика
|Размер:
|2,21 Мб
The Dude - бесплатная программа, предназначенная для сканирования сетей, мониторинга работы подключенных к ним устройств и предупреждения администратора в случае возникновения каких-либо проблем.
The Dude очень проста в установке и работе. Самостоятельно, в автоматическом режиме определяет типы и виды обнаруженных устройств. Поддерживает работу с SNMP, ICMP, DNS и TCP, предоставляет прямой доступ к управлению удаленными устройствами, поддерживает пользовательские иконки и фоны и многое другое.
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Отзывы о программе The Dude
куе про The Dude 3.0 RC3 [16-09-2008]
Русский не полностью. При задании имени р/станций в syslog отбражаются по -русски, а в фото - нет.
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Chestolub про The Dude 3.0 Beta 7 [28-06-2008]
Русский язык есть в версии The Dude 3.0 Beta 8.
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kantsurov(a)mail.ru про The Dude 3.0 Beta 2 [27-11-2007]
Подскажите где скачать русскую версию или руссификатор Dude? Можно на е-mail (см. ник).
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CAHTEXHuK про The Dude 3.0 Beta 2 [11-07-2007]
Прога и правду полезная.. да и кстати и русская локаль тоже имеется ;)
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