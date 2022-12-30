TheBat! Password Recovery - The Bat! - одна из лучших программ для приема, отправки и управления электронными почтовыми сообщениями. Обладает продуманным, удобным интерфейсом и широчайшими возможностями. Особое место в ней уделено безопасности. Однако если вы являетесь обладателем данной программы и случайно забыли пароль на свой почтовый ящик, то в сети встретите не так уж и много утилит, корректно восстанавливающих пароли для нее.

TheBat! Password Recovery поможет вам восстановить забытые пароли для этой популярной программы. Можно воспользоваться одним из трех режимов мастера восстановления:

автоматический, восстанавливающий все пароли одним щелчком мыши;

ручной, для продвинутых пользователей;

режим восстановления паролей за звездочками ****.

TheBat! Password Recovery поддерживает все версии программы The Bat! и все типы сохраняемых ею паролей.