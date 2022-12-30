The Bat! Password Recovery для Windows
|Оценка:
|3.66/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 350 руб.
|Ограничение:
|3 первых символа в пароле
|Версия:
|1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Passcape Software
|Категории:
|Пароли - Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 23 828 | Статистика
|Размер:
|789 Кб
TheBat! Password Recovery - The Bat! - одна из лучших программ для приема, отправки и управления электронными почтовыми сообщениями. Обладает продуманным, удобным интерфейсом и широчайшими возможностями. Особое место в ней уделено безопасности. Однако если вы являетесь обладателем данной программы и случайно забыли пароль на свой почтовый ящик, то в сети встретите не так уж и много утилит, корректно восстанавливающих пароли для нее.
TheBat! Password Recovery поможет вам восстановить забытые пароли для этой популярной программы. Можно воспользоваться одним из трех режимов мастера восстановления:
- автоматический, восстанавливающий все пароли одним щелчком мыши;
- ручной, для продвинутых пользователей;
- режим восстановления паролей за звездочками ****.
TheBat! Password Recovery поддерживает все версии программы The Bat! и все типы сохраняемых ею паролей.
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Отзывы о программе The Bat! Password Recovery
Sergey Dubovoy про The Bat! Password Recovery 1.6.1 [18-10-2022]
>все пароли можно посмотреть средствами самого бата
Как ? Прошу рассказать
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Злой про The Bat! Password Recovery 1.6.1 [28-02-2014]
Бесполезная программа, все пароли можно посмотреть средствами самого бата, вот если б мастер-пароль открывала...
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