Программы для Windows » Безопасность » Пароли » The Bat! Password Recovery 1.8.0

The Bat! Password Recovery для Windows

Описание
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Оценка: 3.66/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 350 руб.
Ограничение:3 первых символа в пароле
Версия:1.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Пароли - Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 23 828 | Статистика
Размер:789 Кб
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TheBat! Password Recovery - The Bat! - одна из лучших программ для приема, отправки и управления электронными почтовыми сообщениями. Обладает продуманным, удобным интерфейсом и широчайшими возможностями. Особое место в ней уделено безопасности. Однако если вы являетесь обладателем данной программы и случайно забыли пароль на свой почтовый ящик, то в сети встретите не так уж и много утилит, корректно восстанавливающих пароли для нее.

TheBat! Password Recovery поможет вам восстановить забытые пароли для этой популярной программы. Можно воспользоваться одним из трех режимов мастера восстановления:

  • автоматический, восстанавливающий все пароли одним щелчком мыши;
  • ручной, для продвинутых пользователей;
  • режим восстановления паролей за звездочками ****.

TheBat! Password Recovery поддерживает все версии программы The Bat! и все типы сохраняемых ею паролей.

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Отзывы о программе The Bat! Password Recovery

Sergey Dubovoy про The Bat! Password Recovery 1.6.1 [18-10-2022]

>все пароли можно посмотреть средствами самого бата
Как ? Прошу рассказать
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Злой про The Bat! Password Recovery 1.6.1 [28-02-2014]

Бесполезная программа, все пароли можно посмотреть средствами самого бата, вот если б мастер-пароль открывала...
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