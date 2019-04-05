XnConvert 1.80 для Mac
XnConvert - простой и удобный графический редактор, поддерживающий более 500 самых распространенных графических форматов. Он предназначен для обработки и
Art Text 2.4.9 для Mac
Art Text - незаменимая программа под Mac OS для тех кому часто нужно рисовать высококачественную графику: тексты заголовков, кнопки, баннеры, логотипы, иконки и тому
Graphic Converter 1.3.1 для Mac
Graphic Converter - программа для пакетной конвертации и изменения размеров изображений. Поддерживает более 50 графических форматов: JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP, TGA,
JAlbum 18.1 для Mac
JAlbum - генератор фотоальбома с каталогом и слайд-показом. Встроенный FTP-клиент для загрузки фотографий на сервер. Все автоматизировано, чрезвычайно простое
Flash Decompiler Trillix 5.0.1110 для Mac
Flash Decompiler Trillix - отлично экспортирует файлы формата SWF (flash) в формат FLA. Программа умеет извлекать все объекты Flash из SWF файла и сохранять их во