JAlbum для macOS

JAlbum 18.1 для Mac

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Описание JAlbum 18.1 для MacОписание   Скачать JAlbum 18.1 для MacСКАЧАТЬ (107,58 Мб) Скриншоты JAlbum 18.1 для MacСкриншоты (6)   Статистика JAlbum 18.1 для MacСтатистика   Отзывы о JAlbum 18.1 для MacОтзывы (0)  
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JAlbum - генератор фотоальбома с каталогом и слайд-показом. Встроенный FTP-клиент для загрузки фотографий на сервер. Все автоматизировано, чрезвычайно простое управление. Для добавления изображений в альбом нужно просто перетащить папку с фотографиями в окно JAlbum. Программа сама создаст миниатюры для предварительного просмотра и разместит их на HTML страницах. Также можно полностью настраивать внешний вид альбома, используя различные скины.

Возможности JAlbum:

  • Создает альбомы с возможностью комментариев на 26 языках, в том числе, русском.
  • Поддержка сложной структуры папок.
  • Каждая папка представлена забавной маленькой картинкой в виде раскрытой папки со слайдом внутри.
  • Можно выкладывать не только фотографии, но и видео, форматы: mpg, avi и wmv.
  • Интегрированный FTP клиент.
  • Возможность менять настройки внешнего вида интерфейса.
  • Различные фильтры, водяные знаки, логотипы.
  • Поддержка EXIF ( текстовая информация в фотографиях, условия съемки, производитель камеры, время, дата и т.п.).
Что нового в JAlbum 18.1 для Mac?
  • Улучшен функционал программы
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
JAlbum
JAlbum
JAlbum
JAlbum
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 29.00 евро
Ограничение в работе программыограничение закачки альбома на сайт
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Просмотр - Редакторы
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Отзывы о программе JAlbum

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