JAlbum для Windows

JAlbum 18.1

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Описание JAlbum 18.1Описание   Скачать JAlbum 18.1СКАЧАТЬ (110,7 Мб) Скриншоты JAlbum 18.1Скриншоты (7)   Статистика JAlbum 18.1Статистика   Отзывы о JAlbum 18.1Отзывы (3)  
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4.59 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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JAlbum - бесплатная программа для автоматического создания фотоальбомов и веб-галерей для публикации в интернет. В JAlbum реализована полная поддержка Drag&Drop, для добавления изображений в альбом нужно просто перетащить папку с фотографиями.

Программа сама создаст галерею с миниатюрами для предпросмотра, есть возможность создания слайд-шоу. Поддержка смены стилей позволяет создавать альбомы с практически неограниченным выбором оформления.

Присутствует возможность добавления к картинкам логотипов, "водных знаков", комментариев и информации из EXIF-метаданных изображений (время, дата, условия съемки и т.д.)

Для работы программа использует Java 1.4 и выше.

Что нового в JAlbum 18.1?
  • Улучшен функционал программы
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
JAlbum
JAlbum
JAlbum
JAlbum
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 29.00 евро
Ограничение в работе программыограничение закачки альбома на сайт
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 883
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе JAlbum

Знаток про JAlbum 15.3 [08-03-2018]

8 Марта опять раздаётся за так на акционном сайте, версии 14.1.
Я очень жалею, что не успел скачать скины для версии 14.1.

Посмотрев через веб-архив, выяснил, что модули скинов, которые мне нравятся, были прошлые версии, по этому буду искать на других сайта. На свой страх и рис А что подделаешь, что нет на офсайте архива плагинов.
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из нашей деревни про JAlbum 11.6.3 [23-11-2013]

Отличная программа, возможно расширение функционала и так далее.
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miha про JAlbum 10.5.2 [31-03-2012]

хорошая прога рекомендую
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