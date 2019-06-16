GIMP для macOS

GIMP 2.10.12 для Mac

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Описание GIMP 2.10.12 для MacОписание   Скачать GIMP 2.10.12 для MacСКАЧАТЬ (159,08 Мб) Скриншоты GIMP 2.10.12 для MacСкриншоты (6)   Статистика GIMP 2.10.12 для MacСтатистика   Отзывы о GIMP 2.10.12 для MacОтзывы (0)  
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4.56 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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GIMP для Mac OS X - почти полный, а главное бесплатный, аналог графического пакета Photoshop. Отличный выбор для работы с растровой графикой. Программа позволяет применять к графике спецэффекты, инструменты и прочие действия идентичные Photoshop.

Последние версии GIMP требуют macOS 10.6 Snow Leopard и выше.

На странице загрузки вы можете выбрать ссылку, которая ведет на версию программы 2.4.6. Ей Она работает с macOS X 10.5 Leopard. Для нее потребуется библиотека X11, которая устанавливается с установочного диска с Apple Macintosh.

GIMP
GIMP
GIMP
GIMP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 11 860
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВизитки, полиграфия - 3D - Редакторы
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Отзывы о программе GIMP

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