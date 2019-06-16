GIMP для Mac OS X - почти полный, а главное бесплатный, аналог графического пакета Photoshop. Отличный выбор для работы с растровой графикой. Программа позволяет применять к графике спецэффекты, инструменты и прочие действия идентичные Photoshop.

Последние версии GIMP требуют macOS 10.6 Snow Leopard и выше.

На странице загрузки вы можете выбрать ссылку, которая ведет на версию программы 2.4.6. Ей Она работает с macOS X 10.5 Leopard. Для нее потребуется библиотека X11, которая устанавливается с установочного диска с Apple Macintosh.