Process Explorer - мощная утилита для отслеживания в режиме реального времени запущенных в системе процессов. Показывает подробнейшую информацию о всех процессах, включая использование памяти, задействованных DLL библиотеках и многое другое.

Рабочая область программы состоит из двух окон. В верхнем окошке отображается список текущих активных процессов, включая имена учетных записей, которым принадлежат эти процессы. Нижнее окошко, в зависимости от выбранного режима, может показывать различную дополнительную информацию. В первом случае (режим обработки) вы увидите все открытые дескрипторы выбранного в верхнем окне процесса, а в режиме библиотек DLL — все загруженные процессом динамические библиотеки и отображенные в память файлы.

Помимо этого, программа обладает мощными возможностями поиска, благодаря которым можно быстро узнать, у какого процесса открыт определенный дескриптор или загружена определенная библиотека DLL.

Process Explorer будет весьма полезна для разрешения проблем с версиями библиотек DLL и обнаружения утечек памяти.