Process Explorer для Windows

Process Explorer 16.25

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Описание Process Explorer 16.25Описание   Скачать Process Explorer 16.25СКАЧАТЬ (1,93 Мб) Скриншоты Process Explorer 16.25Скриншоты (4)   Статистика Process Explorer 16.25Статистика   Отзывы о Process Explorer 16.25Отзывы (17)  
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4.36 из 5, всего оценок - 92
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Process Explorer - мощная утилита для отслеживания в режиме реального времени запущенных в системе процессов. Показывает подробнейшую информацию о всех процессах, включая использование памяти, задействованных DLL библиотеках и многое другое.

Рабочая область программы состоит из двух окон. В верхнем окошке отображается список текущих активных процессов, включая имена учетных записей, которым принадлежат эти процессы. Нижнее окошко, в зависимости от выбранного режима, может показывать различную дополнительную информацию. В первом случае (режим обработки) вы увидите все открытые дескрипторы выбранного в верхнем окне процесса, а в режиме библиотек DLL — все загруженные процессом динамические библиотеки и отображенные в память файлы.

Помимо этого, программа обладает мощными возможностями поиска, благодаря которым можно быстро узнать, у какого процесса открыт определенный дескриптор или загружена определенная библиотека DLL.

Process Explorer будет весьма полезна для разрешения проблем с версиями библиотек DLL и обнаружения утечек памяти.

Что нового в Process Explorer 16.25?
  • Исправлены ошибки.
Process Explorer
Process Explorer
Process Explorer
Process Explorer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)26 / 222 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе Process Explorer

Neutralist про Process Explorer 16.21 [19-05-2017]

Более расширенный диспетчер задач для Windows XP и выше.
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Козявка про Process Explorer 16.05 [30-09-2015]

а crossbrowser не убивает:(
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Lizz про Process Explorer 15.40 [22-10-2013]

Супер, я нажал кнопку "убить процесс" и теперь мой компьютер работает,
Нод32 ничего не видел при углублённом.
1 | 12 | Ответить

KRBDZSKL про Process Explorer 15.40 [20-09-2013]

А Касперский и есть вирус. Так, как он издевается над системой, не каждый вирус сможет и будет делать...
12 | 3 | Ответить

Muojo про Process Explorer 15.31 [31-07-2013]

Эта гумно обозвало Касперыча и др системные процессы как вирусы /рукалицо
1 | | Ответить

1605 в ответ Muojo про Process Explorer 16.21 [19-09-2017]

рукаяйцо
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Димычь в ответ Muojo про Process Explorer 16.21 [02-08-2018]

Рукажопцо.
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