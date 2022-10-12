Redwood для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ
|Категория:
|Иконки и курсоры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 005 | Статистика
|Размер:
|244 Кб
Redwood - простой инструмент для просмотра и извлечения ресурсов из exe, dll, ocx, cpl и других файлов. Теперь, если Вам нужна какая-то иконка или текст из программы, которые не могут быть получены обычным способом, то это сделать очень легко.
Достаточно указать файл, который нужно проанализировать, и все встроенные средства будут показаны в виде древовидного меню, отсортированного по типу. Удобно, что для изображений, курсоров, иконок (форматы bmp, png, jpg, ico и др.) и видео файлов (avi, mp4, mpeg и т.д.) доступно окошко предварительного просмотра. Когда нашли нужный ресурс, то сохраните его на свой ПК в любое место буквально в пару кликов мышки.
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