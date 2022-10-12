Redwood для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Иконки и курсоры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 005 | Статистика
Размер:244 Кб
Redwood скриншот № 1
Redwood скриншот № 2
Redwood скриншот № 3

Redwood - простой инструмент для просмотра и извлечения ресурсов из exe, dll, ocx, cpl и других файлов. Теперь, если Вам нужна какая-то иконка или текст из программы, которые не могут быть получены обычным способом, то это сделать очень легко.

Достаточно указать файл, который нужно проанализировать, и все встроенные средства будут показаны в виде древовидного меню, отсортированного по типу. Удобно, что для изображений, курсоров, иконок (форматы bmp, png, jpg, ico и др.) и видео файлов (avi, mp4, mpeg и т.д.) доступно окошко предварительного просмотра. Когда нашли нужный ресурс, то сохраните его на свой ПК в любое место буквально в пару кликов мышки.

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