EF System Monitor для Windows

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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 10.00 EUR
Версия:21.04 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 431 | Статистика
Размер:552 Кб
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EF System Monitor - утилита для просмотра информации о загрузке процессора, использовании памяти, о свободном дисковом пространстве, об активном пользователе и других ресурсах как локального, так и удаленных компьютеров. Для просмотра информации об удаленных компьютерах требуется чтобы на них был установлен специальный сервер, который включен в комплект поставки.

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Отзывы о программе EF System Monitor

BaltazaR про EF System Monitor [07-12-2003]

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