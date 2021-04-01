EF System Monitor для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 10.00 EUR
|Версия:
|21.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|EFSoftware
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 431 | Статистика
|Размер:
|552 Кб
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EF System Monitor - утилита для просмотра информации о загрузке процессора, использовании памяти, о свободном дисковом пространстве, об активном пользователе и других ресурсах как локального, так и удаленных компьютеров. Для просмотра информации об удаленных компьютерах требуется чтобы на них был установлен специальный сервер, который включен в комплект поставки.
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