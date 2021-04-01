EF System Monitor - утилита для просмотра информации о загрузке процессора, использовании памяти, о свободном дисковом пространстве, об активном пользователе и других ресурсах как локального, так и удаленных компьютеров. Для просмотра информации об удаленных компьютерах требуется чтобы на них был установлен специальный сервер, который включен в комплект поставки.