Time Boss для Windows

Time Boss 3.30

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Описание Time Boss 3.30Описание   Скачать Time Boss 3.30СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Time Boss 3.30Скриншоты (8)   Статистика Time Boss 3.30Статистика   Отзывы о Time Boss 3.30Отзывы (22)  
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3.73 из 5, всего оценок - 34
  • Рейтинг программы - 3.73 из 5
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Time Boss - программа для контроля доступа к компьютеру (родительского контроля). Множество полезных, выверенных годами функций, использует неодолимую защиту паролем, ведет журнал компьютерных событий и полную статистику использования.

Time Boss позволяет создавать индивидуальные профили для любых пользователей вашего компьютера и указывать, когда и сколько каждый из них может пользоваться компьютером, назначать программы и web-сайты, которые Time Boss должен блокировать.

Основные возможности Time Boss:

  • Используя Time Boss Вы сможете указать временное ограничение для работы на компьютере индивидуально для любых пользователей Windows, а также ограничения конкретно на работу любых программ (игрушек) и на работу в Интернете. Вы можете устанавливать лимиты на день, неделю или расписанием.
  • Ведет информативный журнал событий, произошедших на компьютере во время работы пользователя (старт/стоп программ, посещенные интернет сайты и т.п.) а также скриншот лог.
  • "Стелс" режим позволяет спрятать программу от всех, кроме Босса (Вас). Также программа поддерживает Windows Sleep mode и Hibernate mode. Вы можете написать текст предупреждений и поменять картинку/отключить spash заставку.
  • Показывает пользователю-не-Боссу оставшееся время, если не включен "стелс" режим. Вы можете оперативно добавить или уменьшить время любому пользователю из его сессии (надо только ввести свой пароль).
  • Черный список ограниченных программ (игр) и сайтов, с возможностью отключить целиком или указать индивидуальное расписание работы для каждой программы.
  • Полностью защищен не только от детей, но и от продвинутых пользователей-не-Боссов. Они не могут ни отключить программу в Диспетчере задач, ни удалить/повредить ее файлы, ни деинсталлировать Time Boss.

Примечание. Пароль для архива программы - 123.

Time Boss
Time Boss
Time Boss
Time Boss
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1200 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 10 962
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
ТОП-сегодня раздела "Контроль доступа"
 

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Отзывы о программе Time Boss

vladimir про Time Boss 3.25 [17-04-2020]

как закрыть тайм босс
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Admin в ответ vladimir про Time Boss 3.25 [18-04-2020]

Пароль по умолчанию 123
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Алексей про Time Boss 3.24 [22-12-2017]

Решил сначала опробавать на своём компе, прежде чем установить на комп, который нужно контролировать. Что-то не то нажал, так как настроек дофига и бесконечный заход-выход пользователя в виндовс. Помог диск с Windows PE. Через него зашёл в папку с программой, всё там поудалял.
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Роман про Time Boss 3.18 [24-12-2016]

Программа ДЕРЬМО! Купил лицензию, теперь жалею, у программы столько степеней защиты, а дочка взломала ее за пару часов. Написал в техпомощь, жду ответа. На них в суд подавать надо. Мошенники.
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Просто Парень про Time Boss 3.16 [11-06-2016]

Кошмар! Мне ее мама поставила из-за проблем с учебой в вузе.. Теперь страдаю. Похоже, привыкать придется(((
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Алёна про Time Boss 3.12 [17-02-2015]

Зачем все так сложно.Не проще установить программу, о существовании которой он не будет знать. А значит, и попыток ее снести или обезвредить предпринимать не будет) У меня, например, Ammyy Admin. Скачала, записала себе ID/IP и наблюдаю себе. Работает из любого города, даже страны, намного проще.Версия бесплатная.
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stas в ответ Алёна про Time Boss 3.12 [28-04-2015]

Ammyy Admin - ну и чего, сидеть самому все время и наблюдать и выключать, и так каждый день? Вы сами то пробовали?
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