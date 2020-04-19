Time Boss - программа для контроля доступа к компьютеру (родительского контроля). Множество полезных, выверенных годами функций, использует неодолимую защиту паролем, ведет журнал компьютерных событий и полную статистику использования.
Time Boss позволяет создавать индивидуальные профили для любых пользователей вашего компьютера и указывать, когда и сколько каждый из них может пользоваться компьютером, назначать программы и web-сайты, которые Time Boss должен блокировать.
Основные возможности Time Boss:
Используя Time Boss Вы сможете указать временное ограничение для работы на компьютере индивидуально для любых пользователей Windows, а также ограничения конкретно на работу любых программ (игрушек) и на работу в Интернете. Вы можете устанавливать лимиты на день, неделю или расписанием.
Ведет информативный журнал событий, произошедших на компьютере во время работы пользователя (старт/стоп программ, посещенные интернет сайты и т.п.) а также скриншот лог.
"Стелс" режим позволяет спрятать программу от всех, кроме Босса (Вас). Также программа поддерживает Windows Sleep mode и Hibernate mode. Вы можете написать текст предупреждений и поменять картинку/отключить spash заставку.
Показывает пользователю-не-Боссу оставшееся время, если не включен "стелс" режим. Вы можете оперативно добавить или уменьшить время любому пользователю из его сессии (надо только ввести свой пароль).
Черный список ограниченных программ (игр) и сайтов, с возможностью отключить целиком или указать индивидуальное расписание работы для каждой программы.
Полностью защищен не только от детей, но и от продвинутых пользователей-не-Боссов. Они не могут ни отключить программу в Диспетчере задач, ни удалить/повредить ее файлы, ни деинсталлировать Time Boss.
Решил сначала опробавать на своём компе, прежде чем установить на комп, который нужно контролировать. Что-то не то нажал, так как настроек дофига и бесконечный заход-выход пользователя в виндовс. Помог диск с Windows PE. Через него зашёл в папку с программой, всё там поудалял. 2 | 2 | Ответить
Роман про Time Boss 3.18 [24-12-2016]
Программа ДЕРЬМО! Купил лицензию, теперь жалею, у программы столько степеней защиты, а дочка взломала ее за пару часов. Написал в техпомощь, жду ответа. На них в суд подавать надо. Мошенники. 2 | 3 | Ответить
Просто Парень про Time Boss 3.16 [11-06-2016]
Кошмар! Мне ее мама поставила из-за проблем с учебой в вузе.. Теперь страдаю. Похоже, привыкать придется((( 3 | 2 | Ответить
Алёна про Time Boss 3.12 [17-02-2015]
Зачем все так сложно.Не проще установить программу, о существовании которой он не будет знать. А значит, и попыток ее снести или обезвредить предпринимать не будет) У меня, например, Ammyy Admin. Скачала, записала себе ID/IP и наблюдаю себе. Работает из любого города, даже страны, намного проще.Версия бесплатная. 2 | 2 | Ответить
stas в ответ Алёна про Time Boss 3.12 [28-04-2015]
Ammyy Admin - ну и чего, сидеть самому все время и наблюдать и выключать, и так каждый день? Вы сами то пробовали? 2 | 3 | Ответить