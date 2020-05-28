Помощник дурака 3.7.7.3
Оцените программу! 4.36 из 5, всего оценок - 50
Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Помощник дурака - играя в "дурака", вы отмечаете карты, свои, чужие, которые в игре и идущие в отбой. В конце игры Вы будете знать все карты противника, и не обманывает ли вас программа.
Вам будет очень легко обыграть противника, главное в конце игры всё хорошо рассчитать и сделать правильный ход. И победа Вам обеспечена!
8 колод, 36/52 карты, выбор рубашки, поверх/не поверх всех окон, меню, справка, горячие клавиши, три бонусных программы (афоризмы, карточный словарь, часы).
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Отзывы о программе Помощник дурака
Александр
про Помощник дурака 3.6.5 [11-02-2020]
Отлично
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андрей
про Помощник дурака 3.6.5 [30-06-2019]
неплохо для начало
| 2 | 3 Ответить
Клаус
про Помощник дурака 3.6.5 [13-10-2018]
Когда играешь на 4, просто в биту или чужие недостаточно для уверенности выигрыши, запутаться можно иногда. Сделайте карт таким образом "вместо чужая" пишем 1 игрока, 2 игрока, 3 игрока - которые взял. Ну и свои карты.
| 4 | 3 Ответить
rbra
про Помощник дурака 3.6.5 [25-01-2014]
что надо сделать, чтобы ПОМОЩНИК ДУРАКА оказался на игровом столе?
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нггг
про Помощник дурака 3.6.5 [06-07-2013]
хорош
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