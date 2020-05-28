Помощник дурака - играя в "дурака", вы отмечаете карты, свои, чужие, которые в игре и идущие в отбой. В конце игры Вы будете знать все карты противника, и не обманывает ли вас программа.

Вам будет очень легко обыграть противника, главное в конце игры всё хорошо рассчитать и сделать правильный ход. И победа Вам обеспечена!

8 колод, 36/52 карты, выбор рубашки, поверх/не поверх всех окон, меню, справка, горячие клавиши, три бонусных программы (афоризмы, карточный словарь, часы).