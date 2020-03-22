Parallels Desktop позволяет установить на Mac несколько операционных систем таких как Windows, Linux и т.п. и работать с ними на одном рабочем столе, не прибегая к перезагрузкам системы.

Parallels Desktop позволяет работать с операционной системой как в отдельном окне, так и в полноэкранном режиме, а так же в режиме всплывающего меню, для этого нужно кликнуть на иконку Parallels Desktop в Dock.

Требования Parallels Desktop: Mac OS X 10.4.11 Tiger, Mac OS X 10.5.2 Leopard или выше, запущенная на базе Intel Mac.