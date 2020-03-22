Parallels Desktop для macOS

Parallels Desktop 15.1.3.47255 для Mac

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Описание Parallels Desktop 15.1.3.47255 для MacОписание   Скачать Parallels Desktop 15.1.3.47255 для MacСКАЧАТЬ (200,89 Мб) Скриншоты Parallels Desktop 15.1.3.47255 для MacСкриншоты (15)   Статистика Parallels Desktop 15.1.3.47255 для MacСтатистика   Отзывы о Parallels Desktop 15.1.3.47255 для MacОтзывы (6)  
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Parallels Desktop позволяет установить на Mac несколько операционных систем таких как Windows, Linux и т.п. и работать с ними на одном рабочем столе, не прибегая к перезагрузкам системы.

Parallels Desktop позволяет работать с операционной системой как в отдельном окне, так и в полноэкранном режиме, а так же в режиме всплывающего меню, для этого нужно кликнуть на иконку Parallels Desktop в Dock.

Требования Parallels Desktop: Mac OS X 10.4.11 Tiger, Mac OS X 10.5.2 Leopard или выше, запущенная на базе Intel Mac.

Parallels Desktop
Parallels Desktop
Parallels Desktop
Parallels Desktop
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 79,99 EUR
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 12 968
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - другое
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Отзывы о программе Parallels Desktop

maczver про Parallels Desktop 6.0.11994 [07-12-2011]

у меня на 10.6.3 всё работает
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Euhen про Parallels Desktop 5.0.9308 [30-11-2010]

ПРоработала до первой перезагрузки без глюков - потом началось... там ошибка тут ошибка.. теперь не грузится в принципе ни в каком режиме - просмотрела все версии конфликтов - все в полном порядке - но НЕ ГРУЗИТСЯ!!!!!!!!!!!! а я на ней работаю.. подскажите сайт какойнибудь консультативный чтоли...
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Таня про Parallels Desktop 5.0.9308 [08-11-2010]

согласна с Сашей!! Те же проблемы........
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Саша про Parallels Desktop 5.0.9308 [22-08-2010]

да глючит с 10.6.4 и не работает Parallels 5 c Windows XP, 1000 раз проверяю фонты глючат, устанавливаю софт неможе найти папку ???????????? ???????????? - постоянно выдает, и панель все программы не отображается в виндах хр . Облазил весь интерне проблема не решаеться, только все пишут все супер и хорошо.
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Andrey про Parallels Desktop 4.0.3540 [26-01-2010]

жаль что только под управлением мака работает
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