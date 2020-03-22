Parallels Desktop позволяет установить на Mac несколько операционных систем таких как Windows, Linux и т.п. и работать с ними на одном рабочем столе, не прибегая к перезагрузкам системы.
Parallels Desktop позволяет работать с операционной системой как в отдельном окне, так и в полноэкранном режиме, а так же в режиме всплывающего меню, для этого нужно кликнуть на иконку Parallels Desktop в Dock.
Требования Parallels Desktop: Mac OS X 10.4.11 Tiger, Mac OS X 10.5.2 Leopard или выше, запущенная на базе Intel Mac.
ПРоработала до первой перезагрузки без глюков - потом началось... там ошибка тут ошибка.. теперь не грузится в принципе ни в каком режиме - просмотрела все версии конфликтов - все в полном порядке - но НЕ ГРУЗИТСЯ!!!!!!!!!!!! а я на ней работаю.. подскажите сайт какойнибудь консультативный чтоли... 2 | 10 | Ответить
да глючит с 10.6.4 и не работает Parallels 5 c Windows XP, 1000 раз проверяю фонты глючат, устанавливаю софт неможе найти папку ???????????? ???????????? - постоянно выдает, и панель все программы не отображается в виндах хр . Облазил весь интерне проблема не решаеться, только все пишут все супер и хорошо. 2 | 3 | Ответить
Andrey про Parallels Desktop 4.0.3540 [26-01-2010]
жаль что только под управлением мака работает 2 | 2 | Ответить