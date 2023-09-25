Cosmetic Guide для Windows

Описание
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Оценка: 4.36/5 голосов - 30
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 19 996 | Статистика
Размер:4,4 Мб
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Cosmetic Guide скриншот № 1
Cosmetic Guide скриншот № 2
Cosmetic Guide скриншот № 3
Cosmetic Guide скриншот № 4

Cosmetic Guide - вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы не довольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь более белые зубы? Не огорчайтесь - теперь это можно исправить прямо на фото!

Ваша виртуальная косметичка содержит следующие инструменты:

  • Разглаживание кожи - позволяет выглядеть моложе, уменьшая морщины, мимические складки, припухлости и отеки под глазами;
  • Латание - предназначен для удаления родинок, пятен и других дефектов кожи;
  • Отбеливание зубов - придает белизну зубам, может быть использован и для белков глаз;
  • Пластика (поможет изменить форму носа, увеличить глаза, сделать тоньше талию);
  • Акцент - выделит отдельные черты.

В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: удаление большой родинки; разглаживание морщин; отбеливание зубов; удаление пирсинга; уменьшение припухлостей под глазами; пластика лица; пластика фигуры; выделение глаз; надпись.

Регистрационный ключ: CPW4K-7Z69F-FDUXS
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Отзывы о программе Cosmetic Guide

RNVD про Cosmetic Guide 1.4.2 [28-02-2012]

Полноценно пашет и без ключа; функционал натуралистичен, напоминает Photoinstrument; то ли в той, то ли в этой программе сохранять результаты нельзя, если не зарегестрирована, но можно сделать и скрин (prnt scr > ms paint > вставить).
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