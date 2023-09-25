Отзывы о программе Cosmetic Guide

RNVD

Полноценно пашет и без ключа; функционал натуралистичен, напоминает Photoinstrument; то ли в той, то ли в этой программе сохранять результаты нельзя, если не зарегестрирована, но можно сделать и скрин (prnt scr > ms paint > вставить).

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