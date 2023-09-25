Makeup Guide Lite для Windows
|Оценка:
|4.37/5 голосов - 52
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Two Pilots
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 20 990 | Статистика
|Размер:
|3,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Makeup Guide Lite - программа позволяет накладывать макияж прямо на фотографии. Поможет накрасить губы, нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет. Все это Вы сможете отредактировать прямо на фото!
Сейчас много информации о том, как правильно наносить макияж. Но лучше всего провести подбор макияжа, примеряя разные варианты к своему лицу. Данная программа виртуального макияжа на фото поможет Вам сделать это без затрат на косметику и стилиста.
В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: изменение цвета глаз; запудривание излишнего блеска на коже; макияж глаз; макияж губ и скул.
Наносить макияж Вы можете следующими инструментами из виртуальной косметички: Губная помада, Пудра, Румяна, Цвет глаз, Тени, Подводка.
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Отзывы о программе Makeup Guide Lite
Элла про Makeup Guide Lite 1.1 [11-03-2011]
Радион ты выражайся яснее, а то ничего не понять
3 | 3 | Ответить
Радион про Makeup Guide Lite 1.0.4 [27-06-2010]
а это стоит там написано бесплатно а потом 0.00$ а обычно просто бесплатно тогда стоит ли
3 | 3 | Ответить