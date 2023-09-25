Makeup Guide Lite - программа позволяет накладывать макияж прямо на фотографии. Поможет накрасить губы, нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет. Все это Вы сможете отредактировать прямо на фото!

Сейчас много информации о том, как правильно наносить макияж. Но лучше всего провести подбор макияжа, примеряя разные варианты к своему лицу. Данная программа виртуального макияжа на фото поможет Вам сделать это без затрат на косметику и стилиста.

В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: изменение цвета глаз; запудривание излишнего блеска на коже; макияж глаз; макияж губ и скул.

Наносить макияж Вы можете следующими инструментами из виртуальной косметички: Губная помада, Пудра, Румяна, Цвет глаз, Тени, Подводка.

Регистрационный ключ: MBDS3-UTXBX-KZ7F2