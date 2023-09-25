Makeup Guide Lite для Windows

Описание
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Оценка: 4.37/5 голосов - 52
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 20 990 | Статистика
Размер:3,89 Мб
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Makeup Guide Lite скриншот № 1
Makeup Guide Lite скриншот № 2

Makeup Guide Lite - программа позволяет накладывать макияж прямо на фотографии. Поможет накрасить губы, нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет. Все это Вы сможете отредактировать прямо на фото!

Сейчас много информации о том, как правильно наносить макияж. Но лучше всего провести подбор макияжа, примеряя разные варианты к своему лицу. Данная программа виртуального макияжа на фото поможет Вам сделать это без затрат на косметику и стилиста. 

В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: изменение цвета глаз; запудривание излишнего блеска на коже; макияж глаз; макияж губ и скул.

Наносить макияж Вы можете следующими инструментами из виртуальной косметички: Губная помада, Пудра, Румяна, Цвет глаз, Тени, Подводка.

Регистрационный ключ: MBDS3-UTXBX-KZ7F2
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Отзывы о программе Makeup Guide Lite

anarkhistka1888 про Makeup Guide Lite 1.2.1 [27-03-2012]

Прикольно!Понравилось!:)
3 | 3 | Ответить

Элла про Makeup Guide Lite 1.1 [11-03-2011]

прога прикольная, мне нравится
3 | 3 | Ответить

Элла про Makeup Guide Lite 1.1 [11-03-2011]

Радион ты выражайся яснее, а то ничего не понять
3 | 3 | Ответить

Радион про Makeup Guide Lite 1.0.4 [27-06-2010]

а это стоит там написано бесплатно а потом 0.00$ а обычно просто бесплатно тогда стоит ли
3 | 3 | Ответить

Снежана про Makeup Guide Lite 1.0.4 [17-12-2009]

СПАСИБО,Я ДОВОЛЬНА:)))))))
3 | 3 | Ответить

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