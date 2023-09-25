Beauty Guide для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 61
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 26 591 | Статистика
Размер:4,58 Мб
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Beauty Guide скриншот № 1
Beauty Guide скриншот № 2
Beauty Guide скриншот № 3
Beauty Guide скриншот № 4

Beauty Guide - позволяет нанести макияж и устранить косметические дефекты непосредственно на фотографии. Отредактированные с помощью этой программы, Ваши фото станут еще лучше!

Программа поможет накрасить губы, нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет, разгладить морщины, уменьшить отеки, припухлости и мешки под глазами, удалить родимые пятна и бородавки, отбелить зубы, изменить форму носа, увеличить глаза и сделать стройной фигуру.

Все это Вы сможете отредактировать прямо на фото!

Регистрационный ключ: BETLH-RTA28-RPQQ5
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Отзывы о программе Beauty Guide

Возможно* про Beauty Guide 2.1.7 [31-03-2014]

Не чего подобного сохраняется в норм формате, прога и правда хорошая.
3 | 11 | Ответить

Lubov про Beauty Guide 1.5.2 [23-12-2012]

А что значит "вставить в Пейнт" ,объясните пожалуйста?
3 | 7 | Ответить

аноним про Beauty Guide 1.5.1 [16-09-2012]

Скрин делается с помощью клавиши print screan.Изображение сохраняется в память,затем его нужно вставить в Пейнт.там можно сохранить в формате jpg
3 | 3 | Ответить

Гоша в ответ аноним про Beauty Guide 2.2.7 [11-07-2017]

Можно воспользоваться маленькими утилитами, типа Lihtshort, Monosnap, и не нужен никакой Paint, кстати, в Яндекс браузере Lighshort имеется в расширениях.
3 | 3 | Ответить

Наташа про Beauty Guide 1.4.2 [23-08-2012]

Что такое скрин??????Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
3 | 3 | Ответить

Anna про Beauty Guide 1.4.2 [26-03-2012]

что такое скрин? как сохранить фотографию в нужном формате?
3 | 3 | Ответить

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