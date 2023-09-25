Beauty Guide для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 61
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Two Pilots
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 26 591 | Статистика
|Размер:
|4,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Beauty Guide - позволяет нанести макияж и устранить косметические дефекты непосредственно на фотографии. Отредактированные с помощью этой программы, Ваши фото станут еще лучше!
Программа поможет накрасить губы, нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет, разгладить морщины, уменьшить отеки, припухлости и мешки под глазами, удалить родимые пятна и бородавки, отбелить зубы, изменить форму носа, увеличить глаза и сделать стройной фигуру.
Все это Вы сможете отредактировать прямо на фото!
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной...
Бесплатная программа для просмотра фото всех форматов (JPG, PNG, GIF, RAW, BMP, TIFF, PSD и т.п.), которая...
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания...
Функциональный плагин для Adobe Photoshop CC и Photoshop CS6, который предназначен для обработки...
Приложение, с помощью которого даже неопытные пользователи смогут быстро и легко создать...
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и...
Отзывы о программе Beauty Guide
Возможно* про Beauty Guide 2.1.7 [31-03-2014]
Не чего подобного сохраняется в норм формате, прога и правда хорошая.
3 | 11 | Ответить
Lubov про Beauty Guide 1.5.2 [23-12-2012]
А что значит "вставить в Пейнт" ,объясните пожалуйста?
3 | 7 | Ответить
аноним про Beauty Guide 1.5.1 [16-09-2012]
Скрин делается с помощью клавиши print screan.Изображение сохраняется в память,затем его нужно вставить в Пейнт.там можно сохранить в формате jpg
3 | 3 | Ответить
Гоша в ответ аноним про Beauty Guide 2.2.7 [11-07-2017]
Можно воспользоваться маленькими утилитами, типа Lihtshort, Monosnap, и не нужен никакой Paint, кстати, в Яндекс браузере Lighshort имеется в расширениях.
3 | 3 | Ответить
Наташа про Beauty Guide 1.4.2 [23-08-2012]
Что такое скрин??????Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
3 | 3 | Ответить
Anna про Beauty Guide 1.4.2 [26-03-2012]
что такое скрин? как сохранить фотографию в нужном формате?
3 | 3 | Ответить