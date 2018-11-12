NI Glaz 3.6.2

Описание СКАЧАТЬ ( 1,59 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (2)

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4.65 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 4.65 из 5

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5 NI Glaz - программа, выдающая сообщения (как обычные диалоговые окна, так и всплывающие из трея - по вашему выбору) о необходимости отдохнуть или снова приступить к работе через указанные вами промежутки времени - поможет уберечь от вредного влияния компьютера ваши глаза.



Помимо выдачи сообщений программа умеет по истечении указанных промежутков времени проигрывать звуки в форматах WAV и MP3, включать и выключать монитор, а также запускать любые файлы - EXE, AVI и т.д. В любой момент времени вы можете приостановить работу программы или вновь ее продолжить. Что нового в NI Glaz 3.6.2?

обновлены используемые библиотеки

добавлена x64-версия

добавлена portable-версия

Скриншоты NI Glaz:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 4 164 Разработчик KiVLab.Com Последнее обновление 12.11.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое

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