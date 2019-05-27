Утилита запоминает настройки для различных пользователей, позволяет сохранять позицию иконок для разных разрешений экрана, автоматически скрывает и отображает иконки, а также умеет сворачивать все открытые окна. Присутствует функция автосохранения.

DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем столе.

Mouse Without Borders - удобная программа, которая была разработана сотрудниками компании Microsoft в рамках проекта Microsoft Garage, и позволяющая одной

Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе

7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10