PointerStick

Universal Watermark Disabler 1.0.0.6
Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
WinHide.SB 2.1.4
WinHide.SB - программа для управления видимостью окон. Скрывает окна видимых приложений, на выбор (в том числе и из панели задач)
Телефонный справочник 1.4.2
Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе
7 Taskbar Tweaker 5.6.2
7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить
DesktopOK 6.16
DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа, предназначенная для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем
Аура Леса - дневного и ночного 2.8.7k.204
Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)