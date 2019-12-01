Free Virtual Keyboard для Windows

Free Virtual Keyboard 4.2

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Описание Free Virtual Keyboard 4.2Описание   Скачать Free Virtual Keyboard 4.2СКАЧАТЬ (853 Кб) Скриншоты Free Virtual Keyboard 4.2Скриншоты (2)   Статистика Free Virtual Keyboard 4.2Статистика   Отзывы о Free Virtual Keyboard 4.2Отзывы (4)  
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3.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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Free Virtual Keyboard - портативная бесплатная утилита, которая эмулирует обычную клавиатуру и может работать на любом устройстве под управлением ОС Windows с пассивным сенсорным экраном. Также виртуальная клавиатура будет полезна людям с ограниченными возможностями, позволяя им вводить данные с помощью мыши или другого манипулятора. Присутствует возможность изменения цвета, размера и прозрачности окна клавиатуры, а также имеется функция автоповтора символов при удерживании нажатой клавиши.

Free Virtual Keyboard
Free Virtual Keyboard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 215
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Эмуляторы
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Отзывы о программе Free Virtual Keyboard

PROFF30@MAIL.RU про Free Virtual Keyboard 3.0 [20-05-2019]

выбило из боя WOT предупреждением о 25 днях бесплатной подписки, я в шоке бой просран!!! удаление, отписка!!!! слишком много прав!!!!
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krabz про Free Virtual Keyboard 2.7 [02-01-2014]

годная клава ) с неё пишу
получше чем встроенная в винду
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Дмитрий про Free Virtual Keyboard 2.7 [07-11-2012]

Нормальная виртуальная клавиатура.Не может изменять раскладку,как платные подобные клавиатуры,но остальные плюсы присутствуют: несколько вариантов расцветки, возможность увеличения размера (можно просто её растянуть или же в настройках поставить галочку и она будет запускаться увеличенной) и она портативная,т.е. не требующая установки на комп!
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хорошо про Free Virtual Keyboard 2.7 [21-02-2012]

хорошо работает
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